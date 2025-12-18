Truy tố nghi phạm xả súng ở Australia với 59 tội danh

Hiện trường vụ xả súng ở Sydney, Australia, ngày 14/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cảnh sát bang New South Wales (NSW), nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi, bị truy tố với 59 tội danh, trong đó có 15 tội danh giết người và 1 tội thực hiện hành vi khủng bố. Ngoài ra, Naveed còn bị buộc tội xả súng nhằm gây thương tích nghiêm trọng, tội phát tán biểu tượng khủng bố và tội đánh bom, cùng 40 tội danh gây thương tích với ý định giết người.

Ngoài Naveed, cha của đối tượng này là Sajid Akram, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường, cũng được xác định là nghi phạm trong vụ tấn công được xem là nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm qua tại Australia. Hai cha con nghi phạm đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do Thái trên bãi biển Bondi ngay trong ngày đầu tiên của lễ Hanukkah, một lễ hội tôn vinh phép màu của hòa bình và chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Vụ việc đã khiến 15 nạn nhân từ 10-87 tuổi thiệt mạng và 41 người, trong đó có 4 trẻ em, bị thương. Tính đến chiều 17/12, còn 20 người bị thương vẫn đang phải điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 5 trường hợp nguy kịch.

Trong thông báo ngày 16/12, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy 2 nghi phạm trong vụ việc dường như chịu ảnh hưởng từ tư tưởng cực đoan của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Nhà chức trách đã tìm thấy 2 lá cờ IS cùng các thiết bị nổ tự chế trong chiếc xe thuộc sở hữu của Naveed.

Hiện Naveed vẫn nằm viện dưới sự canh gác của cảnh sát và phải hầu tòa bằng hình thức trực tuyến vào chiều 17/12.

Tác giả: Trần Quyên

Nguồn tin: baotintuc.vn