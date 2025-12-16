Australia siết chặt luật kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tại Sydney

“Chính phủ sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết, bao gồm sự cần thiết của luật súng cứng rắn hơn", Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố.

Theo đó, tại cuộc họp báo hôm 15/12 (giờ địa phương), ông Albanese cho biết cải cách kiểm soát súng đạn có thể bao gồm "giới hạn số lượng súng mà một cá nhân có thể sở hữu, loại súng hợp pháp, liệu quyền sở hữu súng có nên yêu cầu quốc tịch Australia hay không, và đẩy nhanh công việc đăng ký súng quốc gia".

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại họp báo. Ảnh: Seven Network Australia

Trên thực tế, hệ thống sở hữu súng hợp pháp của Australia được đánh giá cao vì là một trong những yếu tố góp phần đưa tỷ lệ giết người bằng súng ở nước này xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, số lượng súng được sở hữu hợp pháp đã tăng đều đặn trong hơn 2 thập kỷ, lên 4 triệu khẩu hiện nay.

Trước đó, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra chiều 14/12 khi hàng nghìn người đang có mặt tại bãi biển nổi tiếng Bondi để tận hưởng mùa hè tại Sydney, trong đó bao gồm hàng trăm người đang tham dự một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng người Do Thái.

Vụ xả súng đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ngoài ra, các quan chức y tế cho biết 25 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, 10 trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Những người được chăm sóc bao gồm cả trẻ em.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 14/12.

Theo truyền thông địa phương, hai nghi phạm của vụ tấn công là Sajid Akram, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ và con trai ông ta là Naveed Akram, 24 tuổi, đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch, dưới sự canh gác của cảnh sát.

Đáng chú ý, một trong hai nghi phạm - Naveed Akram - được cho là có mối liên quan mật thiết với một thành viên IS bị bắt vào tháng 7/2019 và bị kết tội chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố ở Australia.

Các điều tra viên tin rằng hai tay súng này đã thề trung thành với IS. Hai lá cờ IS đã được tìm thấy trong xe của các nghi phạm này tại bãi biển. Trước đó, Thủ tướng Australia khẳng định vụ thảm sát là một hành động khủng bố bài Do Thái và được thúc đẩy bởi "hệ tư tưởng Nhà nước Hồi giáo", theo ABC.

Về phần mình, Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns cũng cho biết sẽ xem xét triệu tập nghị viện bang để đẩy nhanh việc thông qua luật kiểm soát súng mới. Phát biểu với báo giới, ông Minns nhấn mạnh: "Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi luật liên quan đến vũ khí" và bày tỏ quyết tâm đưa ra luật kiểm soát súng cứng rắn nhất tại Australia.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân