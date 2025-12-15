Mỹ thả người tình nghi xả súng ở ĐH Brown

Người được thả là Benjamin Erickson, 24 tuổi, đến từ bang Wisconsin.

Phát biểu với CNN, cũng trong tối 14/12 (giờ địa phương), Cảnh sát trưởng Providence Oscar L. Perez Jr. xác nhận lực lượng chức năng có thu thập được một số bằng chứng sau khi tiếp nhận nguồn tin và tiến hành xác minh, song các dữ liệu này chưa đủ cơ sở pháp lý để buộc tội nghi phạm.

Trước đó, Tổng chưởng lý bang Rhode Island Peter Neronha cho biết quyết định thả người bị tạm giữ được đưa ra khi những bằng chứng mới “đang dẫn theo hướng khác” và các thông tin ban đầu cần được kiểm chứng thêm. Ông gọi việc danh tính người này bị rò rỉ ra công chúng là “đáng tiếc” và nhấn mạnh cơ quan điều tra sẽ tiếp tục hành động một cách thận trọng.

Theo ông Smiley, nhà chức trách hiện chưa thể xác định liệu tay súng có rời khỏi bang hay không và đang tích cực tìm kiếm thêm các bằng chứng video liên quan đến vụ việc. Ông kêu gọi người dân nếu có hình ảnh, video hoặc thông tin hữu ích, hãy chủ động cung cấp cho lực lượng chức năng.

Trước đó, giới chức Mỹ đã xác định tạm giữ đối tượng tình nghi liên quan đến vụ xả súng gây chết người tại Đại học Brown (bang Rhode Island) là Benjamin Erickson, 24 tuổi, đến từ bang Wisconsin.

Sau quá trình truy vết, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét một phòng tại khách sạn Hampton Inn ở thị trấn Coventry, nơi họ thu giữ một khẩu súng lục ổ quay và một khẩu súng ngắn Glock cỡ nhỏ gắn đèn laser. Vụ xả súng khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương tại trường ĐH Brown - thuộc nhóm Ivy League - ở thành phố Providence.

