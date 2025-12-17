Hàng vạn m2 bất động sản bị kê biên của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Vụ án này, C01 đề nghị truy tố 55 người ở 2 nhóm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, nhóm nhận hối lộ là các cựu lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm và các chỉ huy, nhân viên các trung tâm thuộc đơn vị này.

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc để chuyên viên nhận tiền khi xét hồ sơ công bố sản phẩm, tổng 95 tỷ đồng.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên tài sản của ông Nguyễn Thanh Phong gồm: 1 thửa đất diện tích 100m2 tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội) và 5 thửa đất tại Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Trong số 5 thửa đất tại Phúc Yên của ông Phong, có 2.460m2 đất trồng cây lâu năm; 400m2 đất ở; 1.900m2 đất trồng cây lâu năm; một khu đất rộng 6.700m2 gồm đất ở và đất trồng cây; cùng một thửa đất ở khác diện tích 400m2.

Cơ quan điều tra xác định, đây là các tài sản có liên quan trực tiếp đến vụ án. Quá trình làm việc, ông Nguyễn Thanh Phong thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải. Gia đình bị can đã chủ động nộp 781 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả, sau đó tiếp tục nộp thêm gần 800 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2018–2024, sau khi Nghị định số 15 có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn mang tính chung chung, chưa cụ thể và chưa có hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật cũng như thành phần hồ sơ. Thực tế này khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm, đồng thời gây vướng mắc cho cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9/2018, ông Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm – đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe – thực hiện nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm vốn thuộc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, ông Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí theo quy định, từ 5–10 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ (trung bình khoảng 7 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời thống nhất việc phân chia số tiền thu lợi bất chính.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong giai đoạn 2018–2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỷ đồng từ các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong số này, ông Nguyễn Thanh Phong bị xác định đã chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng, gồm hơn 43 tỷ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm và 330 triệu đồng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận GMP.

Kết luận điều tra xác định, hành vi của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong đã đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ông Phong phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng mà các chuyên viên đã nhận hối lộ, đồng thời bị buộc nộp lại hơn 43 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước. Trong quá trình điều tra, ông Phong đã chủ động giao nộp tài sản để Cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên, bảo đảm thi hành án.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn