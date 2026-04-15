Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nữ sinh t.ử v.o.ng khi cứu bạn

Ngày 15/4, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải đã thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn trao huy hiệu cho ông Lê Anh Tuấn, trú xã Nghi Lộc (bố của Quỳnh Chi).

"Hành động quên mình của Quỳnh Chi là minh chứng ý nghĩa cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh của tuổi trẻ", anh Hồ Phúc Hải nói.

Ông Lê Anh Tuấn (bố của Quỳnh Chi, góc trái), nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm từ lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, sáng 15/4. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó chiều tối 10/4, Quỳnh Chi cùng nhóm bạn đi dạo tại bãi biển Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò. Thời điểm này, nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Phát hiện sự việc, Chi bơi ra ứng cứu, tiếp cận nạn nhân sau vài phút vật lộn với sóng và đẩy dần vào phía gần bờ. Tuy nhiên, nữ sinh sau đó kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa cả hai vào bờ. Nam sinh được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch, còn Quỳnh Chi không qua khỏi.

Quỳnh Chi là học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Thúc Tự (huyện Nghi Lộc cũ). Nữ sinh là con đầu trong gia đình làm nông nghiệp, có 5 chị em. Em được thầy cô, bạn bè nhận xét hiền lành, chăm chỉ.

Em Võ Hoàng Thành (đứng giữa), nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Ảnh: Hùng Lê

Cùng ngày, Trung ương Đoàn cũng truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc.

Khoảng 16h20 ngày 10/4, Thành phát hiện ba người chới với trong vùng nước xoáy ở biển Cửa Lò, đã mượn phao lao ra cứu, đưa được hai người vào bờ, song một nạn nhân không qua khỏi.

Biển Cửa Lò, nơi Quỳnh Chi và Thành cứu người đuối nước. Ảnh: Đức Hùng

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" nhằm tôn vinh những thanh thiếu niên có hành động quả cảm, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để cứu người, bảo vệ tài sản và lợi ích cộng đồng. Phần thưởng này dành cho các cá nhân có hành động đột xuất, mang ý nghĩa xã hội rõ nét, trong đó nhiều trường hợp được truy tặng khi người được vinh danh đã qua đời, nhằm lan tỏa tinh thần sống đẹp, dấn thân trong giới trẻ.

