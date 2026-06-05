Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/7/2026

Nghị định mới sửa đổi cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì 20 đơn vị, không thay đổi về số lượng. Tuy nhiên, một số đơn vị được điều chỉnh tên gọi. Cụ thể, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế được đổi tên thành Vụ Tín dụng; Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính được đổi tên thành Vụ Dự báo, thống kê.

Nghị định cũng bổ sung quy định xác định Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước Khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước gồm 18 đơn vị hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, các đơn vị từ số 1 đến số 18 là tổ chức hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng ngân hàng trung ương; Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam và Thời báo Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh việc đổi tên một số đơn vị, nghị định cũng điều chỉnh số lượng phòng thuộc các vụ. Cụ thể, Vụ Dự báo, thống kê có 6 phòng; Vụ Chính sách tiền tệ có 5 phòng; Vụ Tín dụng, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Tài chính - Kế toán có 4 phòng; Vụ Thanh toán và Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng; Vụ Pháp chế có 2 phòng.

So với quy định tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP, số lượng phòng ở nhiều đơn vị đã được điều chỉnh giảm. Trước đây, Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính có 6 phòng; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính - Kế toán và Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng; Vụ Thanh toán có 4 phòng và Vụ Pháp chế có 3 phòng.

Nghị định số 198/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Tác giả: Vũ Đậu

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn