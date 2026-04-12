Nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An t.ử v.o.n.g khi cứu bạn bị đ.u.ố.i nước

Chiều tối 11/4, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến một nữ sinh và một nam sinh tử vong.

Biển Cửa Lò những ngày đầu nắng nóng. (Ảnh: Bá Thăng)

Theo đó, vào khoảng hơn 16h ngày 10/4, Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, trú xã Nghi Lộc), là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn, cùng nhóm bạn đi dạo tại khu vực phía Bắc đảo Lan Châu, bãi biển Cửa Lò thì phát hiện Nguyễn Quang Huy (14 tuổi, trú phường Vinh Lộc) tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, Chi lập tức bơi ra ứng cứu. Sau vài phút vật lộn với sóng lớn, nữ sinh tiếp cận được nạn nhân và đưa dần vào gần bờ. Tuy nhiên, do kiệt sức, Chi bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa cả hai vào bờ. Nạn nhân Huy được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Riêng Quỳnh Chi không qua khỏi.

Cùng ngày, tại biển Cửa Lò cũng xảy ra thêm một vụ đuối nước khác. Khoảng 15h50, lực lượng cứu hộ và người dân phát hiện em Nguyễn Văn Đức (13 tuổi, trú xã Đông Lộc) bị đuối nước. Dù được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân, du khách nâng cao ý thức đảm bảo an toàn khi tắm biển.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV