Nghệ An: Phạt 7,5 triệu đồng trường hợp “báo chốt” trên mạng xã hội

Công an tỉnh Nghệ An ngày 4/6 cho biết, Công an xã Yên Na vừa phát hiện, làm rõ và xử phạt 1 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo lập nhóm đăng tải thông tin về vị trí tổ công tác lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) nhằm giúp người khác né tránh kiểm tra.

Công an xã Yên Na xử phạt 7,5 triệu đồng trường hợp “báo chốt” trên mạng xã hội. (Ảnh: CA)

Khoảng giữa tháng 4/2026, anh L.T.A. (sinh năm 1991) sử dụng số điện thoại chính chủ đăng ký tài khoản Zalo do mình quản lý, sử dụng nhóm kín trên mạng xã hội đăng tải nội dung thông báo vị trí tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Yên Na. Nhóm kín có khoảng gần 300 thành viên, nội dung nhắn tin thể hiện trong nhóm mục đích giúp người khác né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tại cơ quan Công an, anh A. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế, muốn giúp người thân, bạn bè tránh bị xử phạt nên dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm.

Công an xã Yên Na tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu anh A. gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm và tiến hành xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh A. theo quy định pháp luật.

Làm việc với 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng xã hội

Cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vinh Hưng phát hiện và tiến hành làm việc với 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 28/5/2026, Công an phường Vinh Hưng mời làm việc đối với Đ.Q.T (trú tại khối 10) để làm rõ việc đăng tải, chia sẻ nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, Đ.Q.T trình bày trong thời gian lao động tại nước ngoài, khi sử dụng mạng xã hội đã thấy các bài viết có nội dung nói bôi nhọ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nên đã chia sẻ lại mà chưa tìm hiểu, kiểm chứng thông tin.

Công an phường Vinh Hưng làm việc với 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. (Ảnh: CA)

Tiếp đó, ngày 29/5/2026, Công an phường Vinh Hưng tiếp tục làm việc với N.S.C. (trú tại khối Yên Xá) để làm rõ hành vi chia sẻ bài viết từ một số trang Facebook có nội dung xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Qua quá trình làm việc, Công an phường tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội; đồng thời phân tích, làm rõ bản chất của thông tin xấu độc do đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam đăng tải nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Sau khi được tuyên truyền, giáo dục, cả 2 trường hợp đều nhận thức được hành vi của mình là thiếu hiểu biết, có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; tự nguyện gỡ bỏ bài viết đã chia sẻ, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia không gian mạng.

Tác giả: Anh Anh

Nguồn tin: vtv.vn