Nghệ An: Nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu sống 2 người khi tắm biển

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò (Nghệ An), cho biết vào khoảng 16h20 ngày 10/4, tại khu vực Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3), trong lúc đi dạo đã phát hiện 3 người đang chới với giữa dòng nước biển.

Khu vực gần Quảng trường Bình Minh- nơi xảy ra sự việc.

Trước tình thế khẩn cấp, nam sinh nhanh chóng mượn phao của một người dân đang tắm gần đó rồi lao ra khu vực có dòng nước xoáy để tiếp cận, cứu các nạn nhân.

Giữa điều kiện sóng lớn và dòng chảy mạnh, Thành đã nỗ lực tiếp cận các nạn nhân. Sau khi đưa được 2 người vào bờ an toàn, do kiệt sức và nước cuộn xiết, em không thể tiếp cận người còn lại. Nạn nhân này sau đó đã không qua khỏi.

Sau khi đưa được 2 nạn nhân vào bờ, Thành thực hiện sơ cứu ban đầu trước khi mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, Thành là học sinh chăm ngoan, có ý thức tốt trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

“Nhà trường đã giao cho Đoàn Thanh niên phối hợp với hội phụ tổ chức tuyên dương, nêu gương em Thành trong buổi chào cờ sáng thứ hai tuần tới, nhằm lan tỏa hành động dũng cảm”, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 cô Phạm Thị Tuyết Mai chia sẻ.

Hành động dũng cảm của Thành trở thành tấm gương tiêu biểu đáng được biểu dương, khen thưởng...

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn