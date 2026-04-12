Nghệ An: Khen thưởng nam sinh lớp 10 dũng cảm lao ra biển cứu người giữa dòng xoáy

Sáng 12.4, Đoàn phường Vinh Lộc cho biết đại diện đoàn phường và thôn đã đến trao giấy khen và quà động viên em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3, ghi nhận nghĩa cử dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 10.4, khi đang có mặt tại bãi biển Cửa Lò, Thành phát hiện ba người chới với giữa vùng nước xoáy. Không chần chừ, em nhanh chóng mượn phao từ người dân xung quanh rồi lao xuống biển ứng cứu.

Đoàn phường Vinh Lộc, Nghệ An trao giấy khen cho em Võ Hoàng Thành vì có hành động dũng cảm cứu người

Dù sóng lớn liên tục đánh dạt và dòng chảy mạnh gây nhiều trở ngại, Thành vẫn kiên trì tiếp cận các nạn nhân. Bằng nỗ lực của mình, em đã đưa được hai người vào bờ an toàn. Riêng người còn lại do kiệt sức và bị cuốn trong dòng nước xiết nên không thể cứu kịp.

Tại buổi trao thưởng, đại diện Đoàn phường Vinh Lộc đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của nam sinh, em là tấm gương tiêu biểu về lòng dũng cảm, ý thức cộng đồng và kỹ năng xử lý tình huống.

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3, Thành là học sinh ngoan, tích cực tham gia hoạt động và có trách nhiệm với tập thể. Gia đình em thuộc diện khó khăn. Nhà trường sẽ tuyên dương em trong lễ chào cờ đầu tuần để lan tỏa hành động đẹp đến toàn thể học sinh.

Những ngày gần đây, thời tiết Nghệ An nắng nóng gay gắt, nhiều người, đặc biệt là học sinh, tìm đến sông, hồ và biển để tắm giải nhiệt. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày đã ghi nhận ít nhất ba trường hợp học sinh tử vong do đuối nước, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn trong mùa nắng nóng.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn