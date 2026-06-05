HAGL chia tay ngôi sao đầu tiên

Ryan Hà sẽ rời HAGL sau mùa giải năm nay - Ảnh: Minh Trần

Theo nguồn tin của Bongdaplus, HAGL sẽ không gia hạn hợp đồng với tiền đạo Việt kiều, Ryan Hà sau khi mùa giải năm nay khép lại. Đây là quyết định không gây bất ngờ với nhiều người bởi những dấu ấn mà Ryan Hà thể hiện ở HAGL thời gian qua rất mờ nhạt.

Ryan Hà ra sân 12 trận, ghi 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho HAGL. Ở giai đoạn 1, Ryan Hà thường xuyên được trao cơ hội. Tuy nhiên, sang giai đoạn lượt về, tiền đạo Việt kiều sa sút phong độ, đánh mất vị trí trong đội hình của đội bóng phố Núi. Sự trưởng thành vượt bậc của các chân sút trẻ như Trần Gia Bảo và Nguyễn Minh Tâm được xem là lý do khiến Ryan Hà không còn được trọng dụng ở HAGL.

Dấu ấn đáng kể nhất của Ryan Hà trong màu áo HAGL là pha làm bàn giúp đội bóng phố Núi đánh bại Thể Công Viettel. Tuy nhiên, từng đó vẫn là quá ít so với những kỳ vọng mà HAGL đặt vào anh ở V.League 2025/26.

Ryan Hà có sự nghiệp khá lận đận ở Việt Nam - Ảnh: FBNV

Với việc chia tay HAGL, Ryan Hà đã trải qua 4 đội bóng tại Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, tiền đạo Việt kiều Pháp từng có thời gian khoác áo Khánh Hòa, Hà Nội và PVF-CAND. Cũng như HAGL, dấu ấn mà Ryan Hà để lại ở các đội bóng cũ cũng rất mờ nhạt. Anh chủ yếu ngồi ghế dự bị, không được vào sân thường xuyên.

Bên cạnh Ryan Hà, HAGL cũng sẽ chia tay thủ môn kỳ cựu Phan Đình Vũ Hải. Mùa giải vừa qua, thủ thành 32 tuổi được HAGL cho TN TP.HCM mượn chơi ở giải hạng Nhất. Sau khi đội bóng trẻ này chính thức xuống hạng, Vũ Hải cũng kết thúc hợp đồng với HAGL.

Về phía HAGL, đội bóng phố Núi đã chính thức trụ hạng sớm 1 vòng đấu. Dù vậy, để hướng tới mùa giải 2026/27, HAGL chắc chắn sẽ phải bổ sung thêm lực lượng, nhằm tránh tiếp tục cảnh lao vào cuộc đua trụ hạng như những năm gần đây.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn