Truy nã người đàn ông 75 tuổi giao cấu với trẻ em từ 12 năm trước

Trước khi bị khởi tố về hành vi giao cấu với trẻ em, Châu Minh Ngọc đã bỏ trốn và biệt tích suốt 12 năm nay.

Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo truy nã toàn quốc đối với Châu Minh Ngọc - SN 1951, ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Theo lệnh truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng này đến cơ quan công an, VKSND hoặc trụ sở UBND gần nhất.

Trước đó, tháng 9-2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em.

Đến ngày 9-12-2014, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Minh Ngọc về tội danh trên.

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 24-7-2014, Châu Minh Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

