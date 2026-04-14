Bắt giữ đối tượng truy nã

Trương Quyết Thăng là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” theo Quyết định truy nã số 87 ngày 13/02/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (trước đây). Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào miền Nam.

Đối tượng Trương Quyết Thắng tại cơ quan Công an

Sau nhiều ngày theo dõi, vào thời điểm Trương Quyết Thắng chuẩn bị vượt biên sang nước ngoài để lẩn trốn, tổ công tác đã kịp thời áp sát và bắt giữ thành công đối tượng tại thôn 12, xã la Rvê, tỉnh Đăk Lăk - một vùng biên giới có địa hình đồi núi hiêm trở, điều kiện đi lại đặc biệt khó khăn.

Hiện, đối tượng được di lý về Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn