S.át h.ại bạn gái mang thai

Ngày 12/5, Khanh, ở xã Châu Thành, bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Hồ Bảo Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, Khanh không nghề nghiệp ổn định, thuê phòng trọ tại phường Hưng Phú, sống như vợ chồng với cô gái 21 tuổi, cùng quê xã Châu Thành. Bạn gái Khanh có mang thai vài tháng. Gần đây, hai người thường phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Đến tối 1/5, cả hai tiếp tục cãi nhau về vấn đề này.

Khanh khai rằng lúc cãi nhau thì người yêu có những lời lẽ xúc phạm anh ta cùng gia đình. Sau đó, cả hai đi ngủ như bình thường. Tuy nhiên, một lúc sau, nhớ lại việc bị bạn gái nặng lời Khanh tức giận, ngồi dậy ra tay sát hại người này khi nạn nhân đang ngủ say.

Sau khi gây án, anh ta tiếp tục ở lại phòng trọ đến sáng hôm sau mới khóa cửa rời đi.

Từ ngày 2-4/5, Khanh đi chơi tại TP HCM và quán bida tại xã Châu Thành (TP Cần Thơ). Tối 4/5, Khanh về phòng trọ ngủ qua đêm; sáng hôm sau thì quay lại quán bida ở quê nhà vui chơi.

Chiều tối 6/5, Khanh mua xăng, dầu hỏa quay lại phòng trọ tưới lên thi thể nạn nhân và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường.

Tối 10/5, chủ nhà trọ phát hiện mùi tử khí nồng nặc từ phòng trọ của Khanh nên gọi điện cho anh ta về kiểm tra nhưng không được nên phá cửa vào thì thấy thi thể nạn nhân nên báo công an.

Trưa hôm sau, cảnh sát hình sự bắt giữ Khanh tại khu dân cư ở Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: vnexpress.net