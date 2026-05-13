Án mạng từ câu nói đùa 'sợ vợ'

Bản án ngày 13/5 của TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên bị cáo Tâm, 52 tuổi, trú xã Cẩm Duệ, phạm tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Tâm hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi gây án, bị cáo và gia đình bị hại thỏa thuận bồi thường 550 triệu đồng, đã chi trả 200 triệu đồng.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, đã khắc phục một phần hậu quả nên tuyên mức án trên.

Tòa yêu cầu bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân mỗi tháng 960.000 đồng.

Bị cáo Tâm tại tòa. Ảnh: Hùng Lê



Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 25/5/2025, sau khi uống rượu tại nhà riêng ở thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ (trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên), bị cáo Tâm cùng hai người bạn đến quán karaoke. Do quán không có loại bia theo yêu cầu, Tâm đi bộ sang nhà hàng xóm tìm mua nhưng không được.

Tại đây, thấy ông Lê Đình Chân, 67 tuổi, cùng một số người đang ngồi uống nước ngoài sân, Tâm trèo qua hàng rào vào chơi. Trong lúc nói chuyện, Tâm đùa về việc ông Chân "sợ vợ" và bảo: "Uống nhiều không ai nấu cho ăn đâu, đi té ngã". Hai bên xảy ra to tiếng.

Nhà chức trách cáo buộc, bị cáo Tâm sau đó dùng tay đẩy mạnh vào ngực khiến ông Chân ngã ngửa, đầu đập xuống nền sân lát gạch, bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh rồi chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Chân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ, xuất huyết não, tổn thương não lan tỏa. Dù được phẫu thuật, nạn nhân rơi vào trạng thái sống thực vật, liệt tứ chi với tỷ lệ tổn thương 99% và tử vong ngày 10/12/2025.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress