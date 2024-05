Truy điệu, an táng 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

An táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Sáng 24/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ an táng 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Những hài cốt liệt sỹ này được Đội Quy tập (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xaysomboun, Xiangkhouang, Vientiane (Lào) trong mùa khô 2023-2024.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đưa các hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta rất tự hào về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng 2 nước, tô thắm thêm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Hôm nay, Tổ quốc đón linh hồn, hài cốt các liệt sỹ về nước, phần nào đã thực hiện được lời hứa, đưa được những người con về với đất Mẹ, với gia đình, bạn bè, làng xóm thân yêu...

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, của quê hương Xô Viết anh hùng, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ; phát huy nội lực, khai thác tốt ngoại lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn công tác các tỉnh Xiangkhouang, Vientiane, Xaysomboun (Lào), Trung tướng Vongsonin Panphim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xaysomboun, bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô cùng quý giá cho cách mạng Lào.

Trung tướng Vongsonin Panphim bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc xương máu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước Lào và khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào sẽ càng phát triển qua thời gian.

Tại Lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương; bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sỹ; tổ chức an táng trọng thể 87 hài cốt liệt sỹ theo nghi thức Quân đội tại khuôn viên nghĩa trang.

An táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiangkhouang, Vientiane và Xaysomboun (Lào) quy tập hơn 12.600 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn 3 tỉnh của nước bạn Lào, đưa về nước và an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn Nghệ An.

Mùa khô năm 2023-2024, dù công tác tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sỹ gặp không ít khó khăn, vất vả, nhất là địa hình vùng núi xa xôi, hiểm trở, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, nhưng với trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn, Đội Quy tập (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An) đã tìm kiếm, cất bốc được 87 hài cốt liệt sỹ.

Trước đó, ngày 23/5, sau khi được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định ADN.

Hy sinh hơn nửa thế kỷ, trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của nước bạn, hài cốt cùng di vật của 87 liệt sỹ đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Việc lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện cẩn trọng, chu đáo, đảm bảo cho việc xét nghiệm ADN./.

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: vietnamplus.vn