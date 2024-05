Hội nghị Ký kết phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2024 – 2025

Tham dự hội nghị về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Sỉ-vi-lay Sẻng-cha-lơn – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng; Thiếu tướng Bun-phóng Bụt-thạ-vông – Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn; Vông-xỏn In-pan-phim – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xay Sổm Bun cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả phối hợp thực hiện kế hoạch quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2023 – 2024; dự kiến kế hoạch mùa khô 2024 – 2025

Mùa khô 2023-2024, Bộ Tư­ lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam giao nhiệm vụ cho tỉnh Nghệ An phối hợp với 03 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun khảo sát, quy tập và đưa về nước 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 03 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban công tác đặc biệt 04 tỉnh nói chung, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt 02 Chính phủ, Bộ Quốc phòng 02 nước, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; sự giúp đỡ, quan tâm đặc biệt của cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào nói chung, 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun nói riêng.

Đồng chí Vông-xỏn In-pan-phim – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xay Sổm Bun đánh giá cao công tác phối hợp giữa các Ban Công tác đặc biệt của 4 tỉnh; đồng thời cho biết trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải một số khó khăn như: Phần lớn số hài cốt liệt sĩ còn lại chủ yếu nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn..., nhiều vị trí mai táng liệt sĩ do thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nên không xác định được thông tin về các hài cốt liệt sĩ, thời tiết khí hậu thất thường...

Ban Công tác đặc biệt 04 tỉnh đã thư­ờng xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực l­ượng vũ trang và nhân dân 04 tỉnh hiểu sâu sắc ý nghĩa về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em.

Mùa khô năm 2023 - 2024, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chủ động khắc phục khó khăn, tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước được 87/80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, đạt 108,7% kế hoạch đề ra. Kết thúc nhiệm vụ mùa khô 2023-2024, một số cán bộ Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục ở lại thu thập thông tin, khảo sát địa bàn chuẩn bị cho nhiệm vụ quy tập mùa khô 2024-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, khắc phục khó khăn của các thành viên Đội quy tập trong thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, Đội Quy tập còn tham gia giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, dạy tiếng Việt Nam, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn… được cấp ủy, chính quyền, địa phương của nước bạn Lào ghi nhận và đánh giá cao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt nội dung, chương trình, phối hợp hoạt động theo kế hoạch; phát động cán bộ, nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia dẫn đường chỉ mộ giúp Đội Quy tập tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tăng cường lực lượng và phương tiện bảo vệ khi Đội Quy tập tỉnh Nghệ An có yêu cầu, bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong quá trình hoạt động. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chỉ đạo Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã được xác định, quá trình quy tập phải vẽ sơ đồ cụ thể từng phần mộ, từng vị trí, quản lý lưu trữ chặt chẽ. Kết thúc từng đợt quy tập, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kiểm tra, đối chiếu hồ sơ lưu trữ với hồ sơ quy tập, cố gắng đến mức cao nhất để xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Các đồng chí Trưởng Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh ký kết biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2024 – 2025

Tại Hội nghị, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào thống nhất kế hoạch, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024-2025: Địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ trên 7 huyện (Phả Xay, Mường Pẹt, Noọng Hét, Mường Mộc, Mường Khùn, Phu Cút, Mường Khăm), quy tập 72 hài cốt liệt sĩ. Địa bàn tỉnh Viêng Chăn, tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ quy tập 02 hài cốt liệt sĩ. Địa bàn tỉnh Xay Sổm Bun, tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ quy tập 06 hài cốt liệt sĩ. Ban Công tác đặc biệt các tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, đồng thời lập văn bản kết luận địa bàn đã khảo sát quy tập theo kế hoạch. Hội nghị thống nhất giao tỉnh Xay Sổm Bun chủ trì tổ chức Hội nghị tiếp theo trong mùa khô 2024-2025 tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đồng chí Trưởng Ban Công tác đặc biệt các tỉnh trao quà lưu niệm cho nhau

Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn