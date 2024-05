Lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Tham dự buổi lễ, về phía nước bạn Lào có các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác đặc biệt các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, cùng các đồng chí trong Đoàn Công tác đặc biệt của tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương (Nghệ An), cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Cán bộ cùng đồng bào các dân tộc dâng hương cho các Anh hùng liệt sĩ.

Đây là 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nói riêng giúp đỡ về vật chất, tinh thần, phương tiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ, đưa về an táng trên đất mẹ.

Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức đã đọc lời tưởng niệm bày tỏ sự tiếc thương, lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả .

Những chiến công và hy sinh vì độc lập dân tộc, vì lý tưởng cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng đất nước Lào anh em của các Anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Sau nghi lễ mặc niệm trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ LLVT, các thầy cô giáo, các em học sinh và bà con nhân dân kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ.

Quang cảnh buổi lễ

Đón các anh trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công của các anh và cũng là dịp để đồng bào các dân tộc Tương Dương bày tỏ lòng tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc.

Tác giả: Gia Tuân

Nguồn tin: congly.vn