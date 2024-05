Nghi Lộc: Triển khai kế hoạch tổ chức tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Tham dự buổi họp có các đồng chí thành viên ban tiếp nhận hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về an táng tại nghĩa Trang liệt sỹ huyện, gọi tắt là Ban chỉ đạo 24; đại diện các phòng, ngành, đơn vị, các xã, thi trấn và các trường học trên tuyến, từ xã Nghi Kiêu về xã Nghi Thịnh, đây là những đơn vi tham gia trực tiếp hoạt động tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ. Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch , thời gian đón đoàn di hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5. Đây là năm thứ 8 huyên Nghi Lộc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Theo đó, các phòng, ngành, đơn vị và các địa phương triển khai theo kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Triển khai công tác tuyên truyền, cổ động; công tác vệ sinh môi trường, lấy mẫu sinh phẩm, huy động nhân dân tham gia với tinh thần tri ân sâu sắc…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, bổ sung các giải pháp để việc tổ chức hoạt động đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, các xã thị trấn cần nêu cao tinh thần hiệp đồng thống nhất, bám sát kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tính trang nghiêm và thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, việc tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại nghĩa trang liệt sỹ huyện thể hiện sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Nghi Lộc nói riêng và Tỉnh Nghệ An nói chung đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhiệm vụ quốc tế bảo vệ nước bạn Lào.

Tác giả: Ngọc Mai - Trần Hoa

Nguồn tin: nghiloc.nghean.gov.vn