Trường thu học phí giáo dục quốc phòng hơn 7,6 triệu đồng có hợp lý?

Sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM trong buổi học giáo dục quốc phòng và an ninh - Ảnh: SƠN THÁI

Môn giáo dục quốc phòng và an ninh là học phần bắt buộc đối với sinh viên theo học tại các trường đại học. Hiện nay các trường thu học phí học môn này theo các mức khác nhau.

Học phí môn giáo dục quốc phòng được xác định theo tín chỉ tích lũy

Nhiều phụ huynh và sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM phản ánh: "Nhà trường thu học phí môn giáo dục quốc phòng và an ninh với 7.615.000 đồng là quá cao so với các trường khác. Không rõ nhà trường dựa vào đâu để xác định mức thu học phí cao như vậy?".

Theo thông tin về đơn giá học phí của nhà trường, sinh viên bắt buộc phải nộp học phí môn giáo dục quốc phòng và an ninh theo 4 học phần với 4 mức khác nhau (học phần 1: 2.589.000 đồng, học phần 2: 1.726.000 đồng, học phần 3: 1.100.000 đồng và học phần 4: 2.200.000 đồng, tổng cộng 7.615.000 đồng).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc này, ThS Phạm Thái Sơn - giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Công Thương TP.HCM - cho biết môn giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên đại học chính quy.

Nhà trường xây dựng học phí là tính cho 1 năm học và chia bình quân cho số tín chỉ/năm học, do đó các môn sẽ thu với đơn giá giống nhau, với môn quốc phòng và an ninh là 8 tín chỉ.

"Trường tính theo tín chỉ tích lũy, học phí năm 2024 của trường là 863.000 đồng/1 tín chỉ lý thuyết và 1,1 triệu đồng/tín chỉ thực hành. Mức học phí này đã công bố từ trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

Với môn giáo dục quốc phòng và an ninh với 4 học phần, tổng cộng 8 tín chỉ, trong đó có 3 tín chỉ thực hành và 5 tín chỉ lý thuyết.

Nhà trường đã đầu tư cho khoa giáo dục quốc phòng cả tòa nhà để giảng dạy tốt nhất cho sinh viên. Nhưng trường tính học phí môn này theo tín chỉ như các môn học khác, không thu mức cao hơn", ông Sơn khẳng định.

Mỗi trường có mức thu học phí giáo dục quốc phòng và an ninh khác nhau

Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết, gồm: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Hiện nay, các trường đại học tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh theo cách thức khác nhau (tự tổ chức đào tạo hoặc gửi sinh viên đến các đơn vị chuyên trách đào tạo), và có mức thu học phí hoàn toàn khác nhau.

Sinh viên các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM đều phải đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia TP.HCM để học môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Đơn vị này tổ chức thường xuyên các khóa học hằng tháng để sinh viên có thể đăng ký theo học (hoặc học lại).

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia TP.HCM, đơn vị này thu học phí cả 4 học phần: 1.350.000 đồng. Thời gian học từ ngày 5 đến 28-2 (học trực tiếp tại trung tâm).

Trong khi đó, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM cũng học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhà trường vừa thông báo điều chỉnh mức thu học phí học phần giáo dục quốc phòng và an ninh đối với khóa 49 đại học chính quy với mức 1,2 triệu đồng/sinh viên (mức cũ 1,35 triệu đồng/sinh viên).

Ngoài học phí, sinh viên phải đóng nhiều loại phí khác: tiền ăn 70.000 đồng/ngày; tiền điện nước, giặt ủi và nội vụ, mượn giáo trình, tập ghi chép và túi đựng…

ThS Lê Phan Quốc - phó trưởng phòng đào tạo Trường đại học Sư phạm TP.HCM - cho biết nhà trường quy định môn giáo dục quốc phòng và an ninh có đến 11 tín chỉ (5 tín chỉ lý thuyết và 6 tín chỉ thực hành) với mức thu học phí 3.646.000 đồng.

Còn Trường đại học quốc tế Hồng Bàng thu học phí học phần giáo dục quốc phòng và an ninh (8 tín chỉ, 640.000 đồng/tín chỉ) được tính vào học phí học kỳ 1 năm học 2024 - 2025.

Mức học phí môn học này tại Trường đại học Đông Á là 365.000đồng/tín chỉ, tổng cộng 2.920.000 đồng.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ