Hơn 1.000 học sinh kiểm tra đánh giá năng lực vào trường THCS 'hot' ở Hà Tĩnh

Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Lê Văn Thiêm thu hút hơn 1.000 thí sinh.

Sáng 16/5, 1.041 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học ở thành phố và một số địa phương ở Hà Tĩnh tham gia làm bài kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) năm học 2025 - 2026.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã cùng con đến điểm Trường THCS Lê Văn Thiêm dự thi.

So với năm ngoái, số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay có giảm nhưng chỉ tiêu tuyển sinh lại tăng lên 240 suất, tỷ lệ "chọi" là 1/4,34, do đó cơ hội trúng tuyển của các thí sinh năm nay cao hơn so với năm ngoái (tỷ lệ 1/6,15). Kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Lê Văn Thiêm luôn thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh bởi chất lượng giáo dục hàng đầu của nhà trường.

Qua 40 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Lê Văn Thiêm đã gặt hái nhiều thành tích xuất sắc, dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng dạy và học.

Khác với các năm trước, kỳ tuyển sinh năm nay có thay đổi về hình thức kiểm tra. Thí sinh chỉ làm 1 bài kiểm tra đánh giá năng lực tổng hợp, gồm 3 phần: năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn, năng lực tiếng Anh. Bài thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Bên ngoài phòng thi, sức "nóng" không hề kém cạnh khi rất nhiều phụ huynh hồi hộp theo dõi con mình làm bài.

Nội dung bài kiểm tra nằm trong chương trình giáo dục tiểu học, tập trung chủ yếu vào lớp 5. Đề thi được thiết kế theo các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Kết quả bài kiểm tra sẽ là căn cứ duy nhất để xét tuyển. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 10, cộng với điểm ưu tiên theo quy định để xác định thí sinh trúng tuyển.

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực năm nay được tổ chức tại 2 địa điểm là Trường THCS Lê Văn Thiêm và Trường TH Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Năm nay, kỳ thi tuyển vào trường học "hot" nhất Hà Tĩnh được tổ chức tại 2 điểm thi là Trường THCS Lê Văn Thiêm và Trường Tiểu học Nguyễn Du. Ngay sau kỳ thi đánh giá năng lực kết thúc, Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh sẽ triển khai chấm bài thi, dự kiến công bố kết quả trước ngày 29/5.

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn