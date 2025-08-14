Phối hợp chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng đặc biệt năm học 2025 - 2026

Theo đó, lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo văn bản này, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2025 và được sự đồng ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 - 2026 vào sáng ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thành phố Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Để tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025/2026 đồng thời với thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (từ 8h00 đến 9h30 ngày 5/9/2025) theo Kế hoạch số 1153, năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 tại tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị viễn thông và truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản thông báo về đường truyền kết nối trực tuyến).

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h00. Từ 8h00 đến 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm,…).

Có phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi Lễ.

Tăng cường truyền thông về Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 - 2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; khuyến khích các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động thực hiện các hình thức truyền thông phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo để Lễ khai giảng năm học 2025/2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng gửi văn bản đến các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục với yêu cầu như vừa nêu.

