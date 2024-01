Trước lượt 6 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Không được sẩy chân

Tại bảng A, sau lượt đi, Viettel dẫn đầu với 10 điểm, PVF-CAND xếp thứ nhì với 8 điểm nhưng Hà Nội vẫn còn cơ hội để sửa sai khi họ chỉ kém PVF-CAND 1 điểm. Tuy nhiên, Hà Nội không thi đấu vòng 6 nên PVF-CAND sẽ cần tận dụng cơ hội này để bứt lên.

Nhiều khả năng, PVF-CAND sẽ có một chiến thắng đậm khi đối thủ của họ ở vòng này chỉ là Trung tâm bóng đá Đào Hà. Trận lượt đi, PVF-CAND đã giành thắng lợi 3-1 và càng về sau, đội bóng của PVF chơi càng hay. Ngược lại, Trung tâm bóng đá Đào Hà càng chơi càng đuối nên 3 trận sau đó, họ đều thua đậm khi để thủng lưới thêm 17 bàn mà không ghi nổi bàn nào.

Tuy nhiên, ngôi đầu vẫn sẽ khó thoát khỏi tay của Viettel khi họ cũng chỉ phải gặp đối thủ yếu Nam Định. Trận đó, Viettel đã thắng 6-1 với 3 bàn mỗi hiệp. Trong suốt trận đấu, Viettel kiểm soát bóng luôn khoảng trên 60% thời gian, tung 21 cú dứt điểm trong đó 2/3 là trúng cầu môn, nhiều hơn hẳn số lần dứt điểm của đội bóng thành Nam (2). Nam Định lại vừa thua Hà Nội 0-4 nên e rằng sẽ khó gượng dậy trong trận này.

PVF (áo đỏ) và Thanh Hóa đã hòa nhau 1-1 trong trận lượt đi

Tại bảng B, Đông Á Thanh Hóa và PVF đều có 10 điểm sau lượt đi nhưng Thanh Hóa xếp trên nhờ hơn hiệu số (16/1 so với 15/2). Sẽ không có sự cạnh tranh nào lớn vì cả hai đều biết nếu họ hòa nhau và thắng hết các trận với đối thủ yếu thì cả hai sẽ dắt tay nhau góp mặt tại vòng chung kết. Trận lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1 nên nhiều khả năng hai đội tiếp tục hòa trong trận lượt về để giữ sức cho các trụ cột trước mật độ thi đấu khá dày tại vòng loại.

Tại bảng C, sau lượt đi, Sông Lam Nghệ An có 10 điểm và chắc chắn ở vị trí dẫn đầu. Đà Nẵng xếp thứ nhì với 6 điểm nhưng khá chông chênh khi cả Huế và Quảng Nam đều có 5 điểm.

Sở dĩ Đà Nẵng bị tụt lại khá xa vì họ đẻ hòa liền 3 trận. Nếu tiếp tục phong độ như vậy, Đà Nẵng khó lòng cạnh tranh vị trí số 1 với SLNA mà có thể mất vị trí nhì bảng vào tay Huế hay Quảng Nam. Ngay cả khi có vị trí nhì bảng đi chăng nữa thì Đà Nẵng cũng khó cạnh tranh với đội nhì các bác khác.

Trận gặp đội yếu nhất bảng là Sông Trà Quảng Ngãi sẽ giúp Đà Nẵng cải thiện thành tích. Trận lượt đi, Đà Nẵng có chiến thắng đậm nhất vòng 1 khi hạ Quảng Ngãi 5-0. Sau trận thua đó, Quảng Ngãi ngày càng bộc lộ sự non nớt khi đã thua tiếp 3 trận và thủng lưới thêm 17 bàn.

Trận còn lại giữa Quảng Nam và chủ nhà Huế cũng hứa hẹn nhiều căng thẳng khi hai đội hiểu rằng chỉ có thắng mới giúp họ đến gần vòng chung kết. Lượt đi, hai đội đã hòa nhau 1-1 trong trận đấu mà Quảng Nam có bàn gỡ vào phút 88.

Tại bảng D, HAGL là đội duy nhất toàn thắng sau lượt đi, có 12 điểm tuyệt đối, bỏ xa hai đội xếp sau là Khánh Hòa và Bình Định đến 5 điểm. Vòng này, HAGL sẽ có cơ hội bứt xa hơn nữa khi chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Vĩnh Phúc. Trận lượt đi, HAGL đã thắng 2-0 còn Vĩnh Phúc sau thất bại đó thì càng đá càng đuối khi đã để thua liền 3 trận.

Trận đấu hấp dẫn hơn ở bảng D là Khánh Hòa và Bình Định. Cả Khánh Hòa và Bình Định đều có 7 điểm nhưng Khánh Hòa xếp trên nhờ hơn hiệu số (9/2 so với 4/1). Hai đội đều phải nỗ lực để tranh vị trí nhì bảng đồng thời tích lũy thành tích để kiếm vé với khi so sánh với các đội nhì bảng khác. Trận lượt đi, hai đội hòa nhau 0-0 nên trận đấu ngày mai hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, kịch tính.

Tại bảng E, Bình Phước có 10 điểm xếp thứ nhất sau lượt đi, Đắk Lắk giữ vị trí nhì bảng với 7 điểm nhưng họ chỉ hơn Phú Yên 1 điểm. Hai đội bất bại ở bảng E là Bình Phước và Phú Yên sẽ gặp nhau sau khi hòa 1-1 ở lượt đi. Ở trận tái đấu, Bình Phước vẫn được đánh giá cao hơn nhưng để có 3 điểm trước Phú Yên sẽ không hề dễ dàng.

Đắk Lắk sẽ có cơ hội để xây chắc vị trí nhì bảng khi gặp Tây Ninh. Năm ngoái, Tây Ninh đã chơi ấn tượng tại cả vòng loại U.19 và U.21 nhưng năm nay, họ lại sa sút khó tin. Trận lượt đi, Tây Ninh đã để thua đậm Đắk Lắk 0-3 và sau đó chỉ ghi được 1 bàn, kiếm được 1 điểm trong 3 trận còn lại.

Tại bảng F, Bình Dương dẫn dầu với 9 điểm, TP.HCM và Long An cùng 7 điểm nhưng TP.HCM xếp trên nhờ hơn hiệu số (12/3 so với 8/4). Chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu xếp thứ 4 với 6 điểm.

Vòng này, Bình Dương có cơ hội nới rộng khoảng cách khi chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Đồng Nai. Trận lượt đi, Bình Dương thắng Đồng Nai 2-0 và kể từ đó, Đồng Nai trượt dài với 3 trận thua liên tiếp, thủng lưới thêm 11 bàn.

Trong khi đó, TP.HCM có cơ hội đòi lại món nợ bất ngờ thua Bà Rịa Vũng Tàu 0-1 với bàn thủng lưới ở phút 88. Sau trận thua đó, TP.HCM hồi sinh mạnh mẽ để giành 7 điểm, ghi đến 12 bàn trong 3 trận. Ngược lại, Bà Rịa Vũng Tàu càng chơi càng đuối khi thua liền 2 trận gần đây trước Long An và Bình Dương.

Tại bảng G, Đồng Tháp nằm ở vị trí đầu bảng với 8 điểm, Cần Thơ đã leo lên nhì bảng với 7 điểm. An Giang và Tiền Giang xếp ngay sau với 5 điểm. Vòng này, 4 đội kể trên sẽ trực tiếp gặp nhau nên bảng xếp hạng hứa hẹn nhiều xáo trộn.

Chủ nhà Tiền Giang sẽ gặp Đồng Tháp sau khi hòa nhau 1-1 ở lượt đi. Rất khó để đoán định kết quả vì các đội ở bảng G có phong độ không ổn định mà bằng chứng là ở vòng vừa qua Đồng Tháp bị đội cuối bảng Vĩnh Long cầm hòa còn Tiền Giang thua mất mặt trước Cần Thơ.

Do đó, diễn biến trận Cần Thơ và An Giang cũng rất khó đoán. Cho dù Cần Thơ đang lên tinh thần sau khi thắng Tiền Giang 3-0 nhưng An Giang lại có lợi thế được nghỉ nhiều ngày hơn.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn