Chiếm đoạt 150 triệu đồng tiền điện, người đàn ông khiến hơn 100 hộ dân khốn khổ

Theo phản ánh của các hộ dân tại khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh, họ đã phải sống trong cảnh mất điện suốt 3 ngày.

Khi gọi lên tổng đài, họ được điện lực thông báo khu vực này bị cắt điện vì chưa thanh toán tiền. Trong khi đó, các hộ dân khẳng định họ đã đóng đủ tiền cho ông P.A.T.

Người dân tập trung nhờ cán bộ khu phố xử lí vụ việc

Từ phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Được biết, đây là khu dân cư tự phát, các hộ dân mua đất phân lô và sử dụng sổ chung. Trước đây, người dân đã bầu ông T. làm người phụ trách thu tiền điện để nộp cho đơn vị bán điện.

Lãnh đạo phường cho biết, trước khi sự việc trên xảy ra, ông T. đã từng thu tiền điện của người dân với số tiền 250 triệu đồng nhưng đã chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.

Vì không nhận được tiền nên công ty điện lực đã cắt điện.

Chính quyền địa phương đã làm việc và yêu cầu ông T. nộp lại số tiền đã chiếm dụng. Đồng thời, phường cũng yêu cầu khu phố tổ chức họp dân để bầu ra người khác phụ trách việc này.

Sau khi ông T và gia đình đóng tiền, điện lực đã mở điện lại cho bà con

Mặc dù đã có người khác thu tiền điện nhưng sau đó người dân lại tiếp tục đóng cho ông T. số tiền điện hơn 150 triệu đồng. Một lần nữa, ông T. lại chiếm đoạt số tiền này, khiến điện lực buộc phải cắt điện lần hai.

Sau khi nắm được tình hình, chính quyền địa phương đã yêu cầu ông T. và gia đình bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Ngay khi ông T. nộp tiền đầy đủ, công ty điện lực đã cấp điện trở lại cho người dân.

Hiện nay, địa phương cũng đã yêu cầu khu phố làm việc lại với cư dân để thống nhất việc không đóng tiền điện cho ông T. trong tương lai.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV