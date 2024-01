Lượt 3 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Thắng U.19 CAHN 8-0, Thanh Hóa dẫn đầu bảng B

Tại bảng A, trận cầu đinh là giữa Hà Nội và PVF-CAND. Hà Nội rất hưng phấn sau khi thắng đậm Trung tâm bóng đá Đào Hà 8-0 nhưng đã gặp khó khăn trước PVF-CAND. Trận này, Hà Nội với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn phải chờ đến phút 84 mới có bàn mở tỷ số và tưởng như bàn thắng muộn sẽ giúp đại diện Thủ đô có 3 điểm quý giá.

Tuy nhiên, PVF-CAND đã không dễ dàng bỏ cuộc và tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 3. Bàn san bằng tỷ số 1-1 giúp PVF-CAND vươn lên ngôi đầu bảng khi có 5 điểm sau 3 trận. Việc đánh rơi điểm khiến Hà Nội không thể giành ngôi đầu mà chỉ nhảy lên vị trí nhì bảng. Hà Nội và Viettel cùng có 4 điểm sau 2 trận nhưng Hà Nội xếp trên nhờ hơn hiệu số. Trận còn lại, Nam Định giành chiến thắng 3-0 trước Trung tâm bóng đá Đào Hà 3-0 để tiếp tục giữ vị trí thứ 4 với 3 điểm, đồng thời nuôi hy vọng bám đuổi nhóm trên.

TTBĐ Đào Hà - Nam Định: 0-3

Nam Định: Trần Văn Hà (9) 45+1′; Tạ Xuân Trường (8) 55′; Trần Văn Thành (10) 87′

PVF-CAND - Hà Nội: 1-1

PVF-CAND: Hoàng Trọng Duy Khang (17) 90+3′;

Hà Nội: Lê Trí Phong (12) 84′;

Các cầu thủ Thanh Hóa (áo vàng) đã có chiến thắng đậm trước CAHN

Tại bảng B, đương kim vô địch Thanh Hóa đã phô diễn sức mạnh khi giành chiến thắng 8-0 trước Công an Hà Nội. Sở dĩ Thanh Hóa thắng đậm như vậy là do Công an Hà Nội phải chơi thiếu người từ phút 40 khi tỷ số đang là 2-0. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại của hiệp 1, Thanh Hóa ghi thêm 2 bàn để dẫn 4-0 trước giờ nghỉ rồi ghi tiếp 4 bàn nữa trong hiệp 2 để thắng đậm 8-0 với 8 cầu thủ khác nhau ghi bàn.

Chiến thắng này giúp Thanh Hóa vươn lên dẫn đầu bảng thay PVF. Ngoài ra, để có ngôi đầu bảng B, Thanh Hóa phải cảm ơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi đội bóng này đã thắng Luxury Hạ Long 1-0.

Cả hai đội Thanh Hóa và PVF cùng có 4 điểm sau 2 trận nhưng Thanh Hóa có hiệu số nhỉnh hơn. Hà Tĩnh cũng có 4 điểm xếp thứ 3 nhưng đã đá 3 trận. Luxury Hạ Long xếp thứ 4 với 3 điểm, Công an Hà Nội mới có 1 điểm và xếp cuối bảng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Luxury Hạ Long: 1-0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Quang Lê (2) 60′

Công An Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa: 0-8

Đông Á Thanh Hóa: Nguyễn Văn Nguyên (6) 10′; Nguyễn Ngọc Cường (2) 26′; Trần Quang Vinh (24) 41′; Hoàng Anh Tú (16) 45+1; Hà Văn Kiệt (12) 53′; Lê Văn Thuận (19) 82′, 85′; Lê Bá Nam (7) 90′

Tại bảng C, trận cầu đinh giữa SLNA và Đà Nẵng đã kết thúc mà không có bàn thắng. Kết quả này giúp 2 vị trí dẫn đầu bảng C giữ nguyên. Đà Nẵng có 5 điểm sau 3 trận, SLNA có 4 điểm sau 2 trận.

Quảng Nam cũng có 4 điểm sau 2 trận nhờ vừa thắng đậm Sông Trà Quảng Ngãi 4-0 nhưng phải xếp dưới SLNA do kém hiệu số. Chủ nhà Huế vòng này nghỉ thi đấu nên tụt xuống thứ 4 với 2 điểm/2 trận còn Quảng Ngãi chưa có điểm nào.

Sông Trà Quảng Ngãi - Quảng Nam: 0-4

Quảng Nam: Nguyễn Nhật Toàn (26) 19′; Lê Văn Quang Duyệt (14) 21′; Nguyễn Phú Anh Tuấn (6) 40′; Nguyễn Đức Trường (15) 54′;

SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An: 0-0

Tại bảng D, Khánh Hòa đã tranh thủ việc HAGL nghỉ thi đấu vòng 3 để vươn lên dẫn đầu. Trong trận gặp đội bóng yếu Vĩnh Phúc, các cầu thủ phố biển đã giành chiến thắng 3-0 để có 7 điểm sau 3 trận, hơn HAGL 1 điểm.

Bình Định cũng nuôi hy vọng cạnh tranh một suất đi tiếp khi giành chiến thắng trước Kon Tum với tỷ số 2-0 để có 4 điểm sau 3 trận. Lúc này, cả Vĩnh Phúc và Kon Tum đều chưa có điểm nào nên có thể coi hai đội bóng này đứng ngoài cuộc đua ở bảng D.

Bình Định - Kon Tum: 2-0

Bình Định: Lê Văn Vinh (4) 77′, 85′;

Khánh Hòa - Gama Vĩnh Phúc: 3-0

Khánh Hòa: Lê Hòa Thuận (8) 40′; P. Huỳnh Minh Đạt (14) 42′; Phạm Minh Thành (15) 56′;

Tại bảng E, Đắk Lắk đã xốc lại tinh thần sau trận thua Bình Phước 0-2 ở lượt trước. Trong trận cầu quan trọng với Lâm Đồng, các cầu thủ Đắk Lắk đã giành thắng lợi 2-1 để qua đó giành ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 3 trận. Chủ nhà Bình Phước vòng này không thi đấu nên tụt xuống thứ 2 với 4 điểm sau 2 trận.

Lâm Đồng với 3 điểm xếp thứ 3 do hai đội phía dưới là Phú Yên và Tây Ninh cầm chân nhau trong trận hòa 1-1. Lúc này, Phú Yên xếp thứ 4 với 2 điểm còn Tây Ninh mới có 1 điểm xếp cuối bảng.

Đắk Lắk - Lâm Đồng: 2-1

Đắk Lắk: Hoàng Hữu (25) 3′; Nguyễn Văn Toàn (15) 32′

Lâm Đồng: K’ Nhuến (17) 90+2′

Tây Ninh - Phú Yên: 1-1

Tây Ninh: Trịnh Hoàng Kha (8) 90+4′;

Phú Yên: Mai Gia Bảo (10) 64′

Tại bảng F, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra khi đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng là Bình Dương để thua TP.HCM đến 1-4. Trận này, Bình Dương thậm chí còn mở tỷ số sớm ngay phút thứ 5 và phải mãi đến gần cuối hiệp 1, TP.HCM mới có bàn gỡ hòa. Đầu hiệp 2, TP.HCM tận dụng thời điểm Bình Dương chưa tập trung để ghi bàn dẫn 2-1.

Lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả sau đó của TP.HCM đã giúp họ có thêm 2 bàn thắng trong 10 phút cuối để thắng 4-1. Chiến thắng này giúp chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu hưởng lợi.

Dù không thi đấu vòng này nhưng Bà Rịa Vũng Tàu lại nhảy từ thứ 2 lên thứ nhất do cùng 6 điểm nhưng hơn Bình Dương hiệu số. Trận còn lại, Long An thắng đậm Đồng Nai 3-0. Lúc này, Long An và TP.HCM cùng có 3 điểm và hiệu số 4/2 nên chia nhau vị trí thứ 3 và 4. Đồng Nai là đội duy nhất ở bảng F chưa có điểm nào.

Becamex Bình Dương - TP.HCM: 1-4

Becamex Bình Dương: Tô Vũ Sinh (36) 5′;

TP.HCM: Hoàng Lưu Trọng Nhân (5) 39′; Nguyễn Quang Thế (40) 47′; 80′; Nguyễn Hoàng Minh Nhật (38) 90+5′

Đồng Nai - Long An: 0-3

Long An: Trần Thành Đạt (7) 11′, 45+2′; Nguyễn Như Ý (21) 22′;

Tại bảng G, đội đầu bảng vòng trước là Cần Thơ đã bị truất ngôi do để thua Đồng Tháp 1-2 và ở trận đấu sau đó, An Giang có chiến thắng đậm 5-1 trước Vĩnh Long.

Lúc này, An Giang dẫn đầu với 5 điểm sau 3 trận, Cần Thơ và Đồng Tháp có 4 điểm. Tuy Cần Thơ xếp trên Đồng Tháp nhờ hơn hiệu số nhưng Đồng Tháp đá ít hơn 1 trận. Chủ nhà Tiền Giang vòng này không thi đấu nên tụt xuống thứ 4 với 2 điểm còn Vĩnh Long chưa có điểm nào.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn