Lượt 5 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Duy nhất HAGL giữ mạch toàn thắng

Tại bảng A, Viettel đã vươn lên giành ngôi đầu bảng đúng như dự đoán sau khi thắng dễ dàng Trung tâm bóng đá Đào Hà với tỷ số 6-0 cho dù tung ra sân khá nhiều cầu thủ dự bị cùng số áo rất to trên lưng.

Trong khi đó, Hà Nội cũng kịp gác lại nỗi buồn sau trận thua Viettel ở vòng trước khi giành thắng lợi 4-0 trước Nam Định. Như vậy, sau lượt đi, Viettel dẫn đầu với 10 điểm, PVF-CAND xếp thứ nhì với 8 điểm nhưng Hà Nội vẫn còn cơ hội để sửa sai khi họ chỉ kém PVF-CAND 1 điểm. Còn Nam Định với 3 điểm và Trung tâm bóng đá Đào Hà 0 điểm coi như không có cơ hội cạnh tranh.

Nam Định - Hà Nội: 0-4

Hà Nội: Dương Đình Nguyên (38) 19’, Nguyễn Xuân Toàn (99) 34’; Hoàng Văn Tuyến (10) 70’; Nguyễn Anh Tiệp (7) 90+1’

Thể Công-Viettel - TTBD Đào Hà: 6-0

Thể Công-Viettel: Huỳnh Kim Huy (43) 29’, 45’; Phạm Anh Tú (21) 77’, 82’; Nguyễn Hoàng Khanh (10) 83’; Phạm Xuân Thắng (23) 90’

Tại bảng B, Thanh Hóa và PVF tiếp tục cuộc đua hiệu số nhưng không còn ghi bàn bằng mọi giá như 2 vòng trước. Ở vòng này, Thanh Hóa chỉ thắng Luxury Hạ Long nhẹ nhàng 2-0. Các trận trước, Thanh Hóa đều thắng đậm Công an Hà Nội 8-0, thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 5-0.

Trong khi đó, PVF có trận đấu khó khăn hơn dự tính khi gặp Công an Hà Nội. PVF là đội bị dẫn trước trong hiệp 1 và chỉ đến hiệp 2 thì họ mới bừng tỉnh để ghi 3 bàn để thắng ngược 3-1. Lúc này, Thanh Hóa và PVF đều có 10 điểm sau lượt đi nhưng Thanh Hóa xếp trên nhờ hơn hiệu số (16/1 so với 15/2). Hà Tĩnh 4 điểm, Hạ Long 3 điểm hay Công an Hà Nội 1 điểm đều không đủ khả năng cạnh tranh.

Cả Thanh Hóa và PVF đều hiểu rằng nếu thắng hết các trận với đối thủ yếu thì họ sẽ dắt tay nhau góp mặt tại vòng chung kết. Do vậy, cục diện bảng B trước khi bước vào lượt về khá rõ ràng và có lẽ không có nhiều kịch tính.

Thanh Hóa - Luxury Hạ Long: 2-0

Thanh Hóa: Nguyễn Ngọc Cường (2) 45′; Hà Văn Kiệt (12) 72′

PVF - Công An Hà Nội: 3-1

PVF: Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng (7) 64′; Bùi Hoàng Sơn (10) 79′, 84′

Tại bảng C, Sông Lam Nghệ An đã tiến một bước dài đến vòng chung kết khi giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Quảng Nam. Đây là chiến thắng nghẹt thở của Nghệ An khi bàn ấn định tỷ số được Phùng Văn Nam thực hiện vào phút bù giờ thứ 5.

Trong khi đó, chủ nhà Huế đã nhân cơ hội Quảng Nam thua để vươn lên vị trí thứ 3 bằng chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Sông Trà Quảng Ngãi. Sau lượt đi, Nghệ An có 10 điểm và chắc chắn ở vị trí dẫn đầu. Đà Nẵng xếp thứ nhì với 6 điểm nhưng khá chông chênh khi cả Huế và Quảng Nam đều có 5 điểm. Riêng Quảng Ngãi coi như đứng ngoài cuộc chơi khi chưa có điểm nào.

Quảng Nam - Sông Lam Nghệ An: 1-2

Quảng Nam: Trần Thanh Bình (9) 71′;

Sông Lam Nghệ An: Nguyễn Trọng Sơn (7) 13′; Phùng Văn Nam (10) 90+5′

Thừa Thiên Huế - Sông Trà Quảng Ngãi: 6-0

Thừa Thiên Huế: Nguyễn Đăng Khoa (10) 3’; Vi Đình Thượng (3) 19’; Bùi Công Chinh (19) 26’; Dương Anh Vũ (23) 65’; Hồ Thanh Tuấn Anh (11) 71’; Dương Anh Vũ (23) 85’

HAGL là đội duy nhất toàn thắng sau lượt đi

Tại bảng D, trận thư hùng giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nhà. Gia Lai trở thành đội duy nhất toàn thắng sau lượt đi và gần như sẽ giành vị trí thứ nhất bởi họ có 12 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là Khánh Hòa đến 5 điểm.

Cả Khánh Hòa và Bình Định đều có 7 điểm sẽ phải nỗ lực để tranh vị trí nhì bảng đồng thời tích lũy thành tích để kiếm vé với khi so sánh với các đội nhì bảng khác. Kon Tum với 3 điểm và Vĩnh Phúc 0 điểm coi như đứng ngoài cuộc đua.

LPBank HAGL - Khánh Hòa: 2-1

LPBank HAGL: Nguyễn Minh Tâm (7) 9′, 36′

Khánh Hòa: Lê Hòa Thiện (8) 52′

Gama Vĩnh Phúc - Kontum: 1-3

Gama Vĩnh Phúc: Nguyễn Tuấn Khanh (39) 25’

Kontum: Trương Duy Mạnh (25) 33’, 36’; A Đăng Khoa (10) 76’

Tại bảng E, Bình Phước đã tiến một bước dài đến vòng chung kết khi thắng Tây Ninh 4-0. Lúc này, Bình Phước có 10 điểm xếp thứ nhất, Đắk Lắk giữ vị trí nhì bảng với 7 điểm nhưng họ vấp phải sự cạnh tranh từ Phú Yên.

Tại giải này, Phú Yên thật sự gây bất ngờ khi bất bại lượt đi. Sau khi hòa 3 trận liên tiếp, Phú Yên vừa thắng Lâm Đồng 4-0 để xếp thứ 3. Vì trận thua này, Lâm Đồng chỉ có 3 điểm sau lượt đi và không còn cơ hội tranh chấp vé. Tây Ninh với vỏn vẹn 1 điểm lại càng không có hy vọng.

Bình Phước - Tây Ninh: 4-0

Bình Phước: Trần Quốc Khánh (27) 3’; Nguyễn Lê Minh Hiếu (19) 55’; Trần Minh Tâm (8) 87’; Điều Khuynh (2) 90+1’

Phú Yên - Lâm Đồng: 4-0

Phú Yên: Lê Tĩnh (24) 63’; Mai Gia Bảo (10) 67’, 72’; Lê Nguyễn Nhật Trung (18) 90+2’

Tại bảng F, Bình Dương đã gượng lại sau cú sốc để thua TP.HCM 1-4 ở lượt đấu trước bằng việc thắng chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu 1-0, qua đó giành lại vị trí đầu bảng.

Trong khi đó, TP.HCM phải nhờ đến bàn gỡ của Trần Minh Chiến vào phút 78 để giật lại 1 điểm từ Long An. Chính bàn gỡ đó giúp TP.HCM giữ được vị trí thứ hai. Sau lượt đi, Bình Dương dẫn dầu với 9 điểm, TP.HCM và Long An cùng 7 điểm nhưng TP.HCM xếp trên nhờ hơn hiệu số (12/3 so với 8/4). Chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu xếp thứ 4 với 6 điểm còn Đồng Nai 0 điểm coi như không còn cơ hội.

TP.HCM - Long An: 1-1

TP.HCM: Trần Minh Chiến (10) 78′

Long An: Bùi Nguyễn Chí Trung (10) 27′

Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương: 0-1

Bình Dương: Đỗ Minh Thuận (21) 42’

Tại bảng G, cả 2 trận đấu đều kết thúc rất bất ngờ. Đồng Tháp tưởng chừng sẽ có chiến thắng đậm trước Vĩnh Long, đội toàn thua 3 trận trước và lần nào cũng thủng lưới 5 bàn. Thế nhưng, Đồng Tháp lại bị Vĩnh Long cầm hòa không bàn thắng.

Việc Đồng Tháp đánh rơi điểm tưởng như là cơ hội để Tiền Giang giành ngôi đầu nhưng đội chủ nhà lại bất ngờ thua Cần Thơ 0-3. Do vậy sau lượt đi, Đồng Tháp vẫn giữ được vị trí đầu bảng với 8 điểm, Cần Thơ đã leo lên nhì bảng với 7 điểm. Cả An Giang và Tiền Giang đều có 5 điểm nhưng An Giang xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Từ tình thế giằng co này, cuộc đua giữa 4 đội Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Tiền Giang sẽ rất quyết liệt trong lượt về. Riêng Vĩnh Long với 1 điểm thì khó có hy vọng đi tiếp nhưng họ sẽ là rào cản khó chịu với tất cả sau khi đã kiếm điểm trước Đồng Tháp.

Đồng Tháp - Vĩnh Long: 0-0

Tiền Giang - Cần Thơ: 0-3

Cần Thơ: Nguyễn Thành Phong (8) 17’; Nguyễn Hữu Luân (17) 21’,37’

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn