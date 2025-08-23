Bão số 5 có thể giật cấp 15 khi vào đất liền

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 12h ngày 23/8 vị trí tâm bão ở khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 115.2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.‎ Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Ảnh: T.N

Dự báo tác động của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4,0–6,0m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6–8, sau tăng lên cấp 9–10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11–12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4,0–6,0m, vùng gần tâm 6,0–8,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,0–4,0m, biển động mạnh.

Ven biển từ Thanh Hóa – Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5–1,0m. ‎Mực nước dự báo tại Sầm Sơn 3,2–3,6m; Hòn Ngư 3,3–3,7m; Vũng Áng 3,1–3,4m; Cửa Gianh 1,7–2,0m.

Trên đất liền: Từ đêm 24/8, khu vực đất liền Thanh Hóa – Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 13-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8 tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa – Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–150mm, cục bộ >250mm. Riêng Thanh Hóa – Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi >600mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn >200mm/3h.

Cảnh báo, ‎thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Tác giả: Thái Nhung



Nguồn tin: daidoanket.vn