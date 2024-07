Trung tướng Phạm Thế Tùng và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm làm thứ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Phạm Thế Tùng và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 17-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Tô Lâm, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Phạm Thế Tùng và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Trung tướng Phạm Thế Tùng (52 tuổi, quê Hưng Yên). Ông là thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tháng 12-2023, khi đang làm giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông Phạm Thế Tùng đã được điều động giữ chức cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Năm 2012, ông là trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 2014, ông là phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 10-2019, ông giữ chức giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2021, ông được điều động làm giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm (51 tuổi), quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Năm 2020, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm ông Lâm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ông Lâm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Như vậy cùng với thượng tướng Lương Tam Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 6-2024, Bộ Công an hiện nay có 6 Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Lê Văn Tuyến; Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Tác giả: DANH TRỌNG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ