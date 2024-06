Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Phạm Vũ Cường

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Phạm Vũ Cường.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, với sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng các ban, ngành cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm cho Công an tỉnh Nghệ An một đồng chí Phó Giám đốc để biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đây là niềm vinh dự lớn, khẳng định năng lực, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời cũng là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh đối với tập thể Công an tỉnh Nghệ An nói chung và cá nhân đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường nói riêng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường

Đồng chí Giám đốc mong muốn và tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường sẽ cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị nơi công tác đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí sẽ có nhiều biện pháp, giải pháp để tạo bước đột phá mới trong công tác tham mưu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Đồng chí Giám đốc cũng mong muốn Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ Công an tỉnh nói chung và đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường nói riêng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ



Đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Phạm Vũ Cường cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa, linh hoạt, sáng tạo trên các mặt công tác, xứng đáng là người chiến sỹ Công an Nghệ An anh hùng, công tác, chiến đấu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Ngọc Anh - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn