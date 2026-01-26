Trung Quốc kiên trì chống tham nhũng

Một bài xã luận đăng trên nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm 25-1 cho biết quyết định điều tra 2 thượng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập một lần nữa cho thấy lập trường rõ ràng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Quân ủy Trung ương (CMC), theo đó không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Ông Trương Hựu Hiệp là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch CMC. Trong khi đó, ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên CMC, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp CMC. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố mở cuộc điều tra đối với 2 tướng lĩnh hàng đầu này vì bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Theo bài xã luận trên, 2 ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng, đe dọa đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, làm suy yếu nền tảng cầm quyền của Đảng.

Ông Trương Hựu Hiệp phát biểu tại một sự kiện ở TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc vào tháng 4-2024. Ảnh: AP

Bài viết nhấn mạnh quyết định trên thể hiện quyết tâm của CPC trong việc kiên trì chống tham nhũng, đồng thời khẳng định lập trường kiên định rằng bất kỳ người nào dính líu đến tham nhũng, dù là ai hoặc ở vị trí nào, đều sẽ bị xử lý nghiêm, không khoan nhượng. Cuộc điều tra là thành quả quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, cũng như là minh chứng quan trọng cho quyết tâm và năng lực của Đảng và quân đội.

Bài xã luận cũng cho rằng việc điều tra 2 ông Trương và Lưu sẽ giúp quân đội được chấn chỉnh và làm mới toàn diện, đồng thời tạo thêm động lực mạnh mẽ để xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Hồi tháng 10-2025, tướng Trương Thăng Dân, 67 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CMC thay ông Hà Vệ Đông, người bị khai trừ Đảng trước đó cùng với 8 tướng lĩnh trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Danh sách này còn có ông Miêu Hoa, một ủy viên CMC. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khi đó cho biết những tướng lĩnh này đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật" khi liên quan đến nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng do cơ quan kiểm sát quân sự phụ trách điều tra, truy tố.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC khóa 20 hôm 12-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, hiện cũng là chủ tịch CMC, nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lớn mà Đảng không được phép thua và tuyệt đối không thể thua. Theo Tân Hoa Xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ tình hình chống tham nhũng hiện nay vẫn nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời khẳng định cần duy trì lập trường kiên quyết để quan chức tham nhũng không còn chỗ ẩn náu. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nắm bắt các xu hướng và đặc điểm mới của tham nhũng, đổi mới phương pháp và cách làm, kịp thời phát hiện và xử lý chính xác các hành vi sai phạm, qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác chống tham nhũng.

Theo tuyên bố chung được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC và Ủy ban Giám sát Quốc gia công bố vào ngày 17-1, 115 quan chức cấp tỉnh, bộ hoặc cao hơn bị điều tra trong năm ngoái. Trong số này, 69 người bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, theo Tân Hoa Xã, trong 11 tháng đầu năm 2025, hơn 536.000 cán bộ cấp thấp bị kỷ luật và 20.000 người bị đưa ra truy tố. Cũng trong giai đoạn này, 782 đối tượng bỏ trốn bị cáo buộc liên quan đến tham nhũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc.

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động