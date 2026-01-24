Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay thông báo Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và tướng Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, đang bị điều tra vì nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

"Sau đánh giá của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Quốc phòng quyết định khởi động cuộc điều tra đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập", bản tin có đoạn.

Tướng Trương Hựu Hiệp, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tại Thanh Đảo năm 2024. Ảnh: Reuters



Giới chức Trung Quốc thường dùng cụm từ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật" khi đề cập những vụ án tham nhũng.

Ông Trương Hựu Hiệp, quê ở Thiểm Tây, nhập ngũ năm 1968 và hiện mang quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo ở quân khu Bắc Kinh và Thẩm Dương, trước khi trở thành ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các cơ quan hậu cần, trang thiết bị quân sự.

Ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2018, theo tiểu sử trên trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Quân ủy Trung ương Trung Quốc có hai Phó chủ tịch, trong đó tướng Trương Hựu Hiệp là người có quyền lực cao hơn và giữ vị trí số hai trong cơ quan này, chỉ sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lưu Chấn Lập (giữa), Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tại sự kiện ở Bắc Kinh tháng 10/2023. Ảnh: Reuters



Tướng Lưu Chấn Lập (giữa) tại sự kiện ở Bắc Kinh tháng 10/2023. Ảnh: Reuters

Ông Lưu Chấn Lập, 61 tuổi, gốc Hà Bắc, giữ vị trí Ủy viên Quân ủy Trung ương từ năm 2022 và được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp từ năm 2023, hiện mang quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ các vị trí tư lệnh ở hai tập đoàn quân, tham mưu trưởng cảnh sát vũ trang và tư lệnh lục quân Trung Quốc.

Bộ tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc là cơ quan chỉ huy tác chiến cao nhất của quân đội Trung Quốc, được thành lập ngày 11/1/2016 nhằm thay thế Bộ tổng tham mưu. Cơ quan này chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, chuyên trách lập kế hoạch chiến lược, huấn luyện chung và sẵn sàng chiến đấu.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net