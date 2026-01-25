Báo quân đội Trung Quốc viết gì về vụ điều tra 2 tướng thuộc Quân ủy Trung ương?

Trong bài xã luận đăng ngày 25-1, tờ Giải Phóng Quân Báo (PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc) khẳng định quyết định điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập một lần nữa chứng minh lập trường thép chống tham nhũng của Trung Quốc.

Bài báo nhấn mạnh: "Trong cuộc chiến chống tham nhũng, không có nơi nào là giới hạn, không có mảnh đất nào bị bỏ sót và tuyệt đối không có sự khoan nhượng".

Thông tin Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (ảnh) dính nghi án tham nhũng khiến dư luận Trung Quốc chấn động. Ảnh: Shutterstock

Bên cạnh đó, bài báo khẳng định nhà chức trách Trung Quốc chắc chắn xử lý nghiêm khắc tất cả cá nhân dính líu đến tham nhũng, bất kể họ giữ chức vụ cao đến đâu.

Theo PLA Daily, hành vi hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập gây ra là "sự phản bội nghiêm trọng đối với lòng tin của Đảng"; gây tổn hại trực tiếp đến nền tảng tư tưởng, tình đoàn kết cùng khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn quân đội.

Trước đó, ngày 24-1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức công bố điều tra hai quan chức quân sự cấp cao nêu trên với cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Việc hai tướng lãnh cấp cao bị điều tra cho thấy quy mô quyết liệt của chiến dịch làm sạch bộ máy mà Trung Quốc đang triển khai.

Ông Trương Hựu Hiệp hiện mang quân hàm thượng tướng, giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2018. Cũng mang quân hàm thượng tướng, ông Lưu Chấn Lập làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp từ năm 2023.

PLA Daily cho hay 2026 là năm bản lề khi Trung Quốc khởi động Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, tiến gần hơn mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân.

Nhiều ý kiến kỳ vọng việc loại trừ những phần tử tham nhũng sẽ tạo ra luồng sinh khí mới, giúp quân đội Trung Quốc trở nên trong sạch và mạnh mẽ hơn.

"Việc nhổ tận gốc tham nhũng là chìa khóa thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới" - bài xã luận đề cập.

Tác giả: Tâm Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động