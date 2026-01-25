Tây Ban Nha triệt phá đường dây mại dâm trong 'điều kiện nô lệ', giải cứu 15 phụ nữ Trung Quốc

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 14 người trong đường dây mại dâm - Ảnh: ULTIMA HORA

Theo Hãng tin AFP, đường dây mại dâm nói trên không chỉ thu lợi từ việc bóc lột tình dục mà còn từ việc bán các chất kích thích và ma túy cho khách hàng.

"Các nạn nhân bị giữ trong điều kiện như nô lệ và họ phải luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào" - cảnh sát quốc gia của Tây Ban Nha cho biết hôm nay.

Một số phụ nữ trước đó đã ở trên đất liền Tây Ban Nha hoặc "đi từ Trung Quốc sang Tây Ban Nha sau khi chấp nhận lời mời làm việc". Ban đầu họ được hứa hẹn làm "nhân viên mát xa trị liệu với mức lương khoảng 2.000 euro mỗi tháng hoặc làm đầu bếp hay người chăm sóc".

Ngoại trừ một người mang quốc tịch Tây Ban Nha, các nghi phạm còn lại đều là công dân Trung Quốc.

"Tiền thu về được chuyển cho các công dân Trung Quốc phụ trách việc đổi sang nhân dân tệ, sau đó được gửi vào các tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc" - cảnh sát thông tin.

Những phụ nữ trên bị buộc phải làm việc "24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, không được tự do đi lại và không có khả năng từ chối bất kỳ khách hàng nào".

Trước chiến dịch, cảnh sát nhận được hai tin báo ẩn danh. Một trong các nạn nhân đã tìm cách trốn thoát và trình báo rằng mình từng bị xâm hại tình dục và bạo hành thể chất - lời khai được đánh giá là quan trọng đối với cuộc điều tra.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn