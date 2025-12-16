Thái Lan sảy chân, futsal nữ Việt Nam gặp bại tướng chung kết SEA Games

Ở trận bán kết 2, chủ nhà Thái Lan đối đầu Indonesia để xác định tấm vé cuối cùng vào chung kết. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, Indonesia là đội khai thông bế tắc và mở ra cơn mưa bàn thắng từ hai đội, khi liên tục bám đuổi và khép lại hiệp đầu với tỉ số 3-3.

Sang hiệp 2, đội bên có thêm 1 bàn và kéo nhau vào hiệp phụ. Khép lại 2 hiệp phụ, tỉ số vẫn giữ nguyên 4-4, Indonesia đã đánh bại chủ nhà trên chấm luân lưu với tỉ số 7-6 sau 8 lượt sút.

Đánh bại Thái Lan, tuyển Indonesia sẽ là đối thủ của tuyển futsal nữ Việt Nam ở trận chung kết. Trận đấu tranh HCĐ sẽ là màn đọ sức giữa Philippines và Thái Lan, cả hai trận đấu đều diễn ra vào ngày 18-12.

Ở giải đấu năm nay, tuyển futsal nữ Việt Nam đã lần lượt đánh bại Indonesia, Myanmar ở vòng bảng. Đến trận bán kết chiều 16-12, thầy trò Nguyễn Đình Hoàng giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Philippines.

Với việc tái đấu Indonesia, thầy trò HLV Đình Hoàng sẽ rộng cửa giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử ở môn futsal nữ, khi từng hạ đối thủ 3-1 ở vòng bảng.

Trong lịch sử tổ chức các kỳ SEA Games, futsal nữ đã diễn ra 5 mùa và tuyển futsal nữ Việt Nam luôn về nhì, xếp sau Thái Lan.

Đến mùa giải thứ 6, Thái Lan đã sảy chân tại bán kết và giúp tuyển futsal nữ Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao động