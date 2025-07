Trực thăng thả lương thực, thực phẩm cứu trợ xuống nơi bị lũ cô lập ở Nghệ An

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thông tin, trước tình hình các tuyến đường bộ huyết mạch bị chia cắt, các tuyến đường thủy khó tiếp cận các vùng bị thiệt hại do mưa lũ, sáng nay (24/7), Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động 2 máy bay trực thăng vào Nghệ An để tham gia cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại, bị cô lập vùng phía tây Nghệ An.

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vận chuyển nhu yếu phẩm lên may bay.​​​​​​

Để kịp thời cứu trợ bà con nhân dân vùng lũ Quân khu 4, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết như lương khô, mỳ tôm, sữa, nước uống… tập kết tại sân bay quân sự ở phường Vinh Phú khoảng 12 tấn hàng.

Hơn 7h30 phút sáng nay, 2 máy bay đã xuất phát từ sân bay quân sự ở phường Vinh Phú chở, thả lương thực, thực phẩm cứu trợ xuống các vùng bị thiệt hại nặng, cô lập.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm, 12 tấn hàng nhu yếu phẩm cứu trợ mới chỉ là số lượng ban đầu. Còn các máy bay cứu trợ sẽ thực hiện nhiệm vụ theo tình hình thực tế.

Trước đó ngày 23/7, Bộ Tổng Tham mưu vừa có công điện yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ.

Yêu cầu Quân khu 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, điều chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó; phối hợp với các sở, ban, ngành chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; bảo đảm vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân tại các khu vực trọng điểm, nơi xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó với mưa, lũ, cứu hộ cứu nạn.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai; sau mưa, lũ giúp đỡ nhân dân vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định đời sống.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả của mưa, lũ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV