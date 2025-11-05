Trọng tài giải cứu tuyển thủ Việt Nam suýt tự cắn lưỡi

Trọng tài Mạnh Hải đã hỗ trợ kịp thời cầu thủ Quang Kiệt. Ảnh: CTV

Phút 65 của trận đấu này, trung vệ Định Quang Kiệt của HAGL đã có pha va chạm rất mạnh với tiền vệ Lê Viktor bên phía chủ nhà Hà Tĩnh. Sau đó, Quang Kiệt ngã vật ra sân và rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời.

Thời điểm ấy, Quang Kiệt đã rơi vào trạng thái co giật, khả năng có thể sẽ khiến anh tự cắn lưỡi, rất nguy hiểm đến tính mạng. May mắn, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã kịp thời sơ cứu và giúp trung vệ này thoát khỏi tình huống nguy hiểm đó. Sau đó, anh và các cầu thủ đã ra dấu cho bộ phận y tế vào sân chăm sóc cho Quang Kiệt.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Quang Kiệt đã dần hồi phục và mong muốn được thi đấu trở lại, dù ban huấn luyện của đội bóng phố Núi muốn rút anh ra để nghỉ ngơi, hồi phục. Việc Quang Kiệt tiếp tục thi đấu đã cho thấy sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm rất cao của trung vệ sinh năm 2007 này. Tuy nhiên, điều đó vẫn không giúp HAGL tránh khỏi bàn thua ở phút 89.

Tình huống đó, cầu thủ trẻ Gia Bảo đã ngáng chân tiền đạo Onoja của Hà Tĩnh trong vòng cấm, Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Atshimene đã sút thành công, mở tỷ số cho trận đấu. Tuy thua chung cuộc 0-1, nhưng đội bóng phố Núi lại bất ngờ thoát khỏi vị trí chót bảng do PVF-CAND đã thua đậm 0-4 trước Hà Nội, khiến họ rơi xuống đáy bảng do kém hiệu số.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn