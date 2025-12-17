Việc điều tra độc lập phơi bày sai phạm nhập tịch của Malaysia

Tối 16-12, Ủy ban điều tra độc lập (IIC) do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif lãnh đạo đã công bố kết quả điều tra vụ nhập tịch “gian lận” 7 cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong công tác quản lý và thẩm định hồ sơ.

Theo kết quả công bố của IIC, các tài liệu được sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ “không thể xác minh đầy đủ”, thiếu tính xác thực và bằng chứng hỗ trợ cần thiết. Hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ của FAM bị đánh giá yếu kém, không phát hiện được sai phạm trước khi hồ sơ được nộp lên FIFA.

Trận đấu mà đội Malaysia đang bị cho là có sai phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, và đã thắng Việt Nam 4-0 ở bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, ngày 10-6-2025.

IIC nhấn mạnh những thiếu sót nghiêm trọng trong giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính của ban quản lý FAM đã cho phép sự việc xảy ra mà không bị phát hiện hoặc can thiệp. Tuy nhiên, ủy ban cho biết chưa thể xác định cá nhân làm giả tài liệu do công chứng viên không hợp tác và không tìm được đại diện của các cầu thủ liên quan.

Từ kết quả điều tra này, IIC khuyến nghị FAM lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát, xử lý kỷ luật nội bộ những cá nhân có trách nhiệm và tiến hành cải cách cơ cấu để ngăn chặn sai phạm tái diễn, khôi phục uy tín của liên đoàn.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời đình chỉ thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”.

Dù FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), kết luận của IIC được xem là cơ sở để AFC xem xét các biện pháp kỷ luật bổ sung, trong đó có khả năng xử thua đội tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, Quyền Chủ tịch FAM, Mohd Yusoff cho biết FAM chỉ còn 1 ngày nữa (hạn chót 18-12) để nộp văn bản đầy đủ kháng cáo FIFA lên CAS.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động