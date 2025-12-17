Toàn cảnh trò gian lận rúng động SEA Games 33

Hình ảnh Tokyogurl bị kiếm tra thiết bị do nghi ngờ gian lận trong trận đấu giữa tuyển Liên Quân nữ Thái Lan - Việt Nam. Ảnh: droidsans.

Vụ việc gây chấn động làng eSports Thái Lan xoay quanh nội dung thi đấu Arena of Valor (RoV) nữ tại SEA Games lần thứ 33, khi tuyển thủ Tokyogurl bị tuyên bố truất quyền thi đấu toàn bộ giải, kéo theo quyết định rút lui của cả đội tuyển RoV nữ Thái Lan.

Tokyogurl là ai?

Tại SEA Games lần thứ 33, môn eSports - Arena of Valor (RoV) được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đội tuyển Thái Lan tham dự cả nội dung nam và nữ, mỗi đội gồm 6 tuyển thủ.

Trong đó, Tokyogurl (Naphat Warasin) là một trong những đại diện của đội tuyển RoV nữ Thái Lan, thi đấu ở vị trí ADL (Abyssal Dragon Lane).

Tokyogurl được biết đến là streamer và tuyển thủ esports nữ chuyên nghiệp, từng là thành viên của TALON - một tổ chức eSports hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tham gia nhiều bộ môn thi đấu khác nhau.

Trong cộng đồng RoV, Tokyogurl từng được đánh giá là một trong những tuyển thủ nữ xuất sắc, sở hữu kỹ năng cá nhân nổi bật. Đây cũng được cho là lý do giúp cô vượt qua vòng tuyển chọn và trở thành đại diện đội tuyển quốc gia Thái Lan dự SEA Games 33.

Khởi nguồn bê bối vi phạm luật thi đấu

Vụ việc bắt đầu trong vòng Playoffs (Bo5) diễn ra ngày 15/12/2025, khi đội tuyển Thái Lan chạm trán Việt Nam. Kết quả, Thái Lan để thua 0-3 và theo lịch thi đấu sẽ phải gặp đội tuyển Lào để tranh vé đi tiếp.

Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu, ban tổ chức bất ngờ cho tạm dừng trận đấu để tiến hành kiểm tra, sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hành vi thi đấu của Tokyogurl, đặc biệt là các thao tác chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng trên thiết bị thi đấu.

Tokyogurl bị kỷ luật, cấm thi đấu sau bê bối gian lận tại SEA Games. Ảnh: droidsans.

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra thiết bị, phát hiện một số ứng dụng đáng ngờ vi phạm quy định, tiến hành chụp ảnh lưu bằng chứng, nhưng vẫn cho trận đấu tiếp tục nhằm tránh làm gián đoạn toàn bộ chương trình thi đấu. Theo suy đoán của cộng đồng mạng, Tokyogurl có thể đã xóa ứng dụng vi phạm khỏi điện thoại ngay sau thời điểm bị kiểm tra.

Không chỉ ban tổ chức, khán giả theo dõi livestream cũng nhận thấy rõ sự thay đổi trong lối chơi của Tokyogurl sau thời điểm bị kiểm tra.

Nhiều người chỉ ra các dấu hiệu đáng nghi như: phong độ thi đấu tụt giảm rõ rệt, ngôn ngữ cơ thể căng thẳng bất thường, liên tục che màn hình, né góc quay camera.

Từ đó, trên mạng xã hội xuất hiện nghi vấn rằng Tokyogurl sử dụng phần mềm hỗ trợ hoặc công cụ cho phép bên thứ ba điều khiển từ xa, tức là để người khác thi đấu thay - hành vi bị cấm tuyệt đối trong thi đấu eSports.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), chưa thể xác định chính xác Tokyogurl đã sử dụng phần mềm hay phương thức nào để vi phạm luật.

Án phạt chính thức

Sáng 16/12, TESF ra thông báo chấp nhận và thi hành phán quyết kỷ luật cá nhân của Trưởng bộ phận kỹ thuật eSports, Theo đó, Tokyogurl (Naphat Warasin) bị truất quyền thi đấu SEA Games 33.

Hành vi của Tokyogurl vi phạm điều 9.4.3 của Sổ tay kỹ thuật SEA Games. Lỗi liên quan đến sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa phần cứng trong thi đấu. Đây là hành vi bị xếp vào nhóm vi phạm nghiêm trọng, với mức xử phạt loại khỏi giải đấu ngay lập tức (Disqualification).

Đội Liên Quân nữ Thái Lan bị rút khỏi SEA Games. Ảnh: droidsans.

Chưa dừng lại ở đó, Garena RoV Thailand tuyên bố cấm Tokyogurl vĩnh viễn khỏi tất cả các giải đấu do Garena tổ chức. Talon TH thông báo chấm dứt hợp đồng và vai trò tuyển thủ của Tokyogurl ngay lập tức.

Sau đó, ông Santi Lothong tiếp tục livestream khẳng định lập trường, đồng thời tuyên bố rút đội tuyển RoV nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33.

Vì sao không bị phát hiện sớm?

Hiện chưa có kết luận chính thức vì sao Tokyogurl có thể vượt qua vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, dựa trên các thông tin từ cộng đồng, có thể tạm thời lý giải qua ba giai đoạn:

Vòng tuyển chọn: Theo chia sẻ của một người tham gia tuyển chọn, vòng này diễn ra offline, nhưng không sử dụng điện thoại thi đấu trung tâm, cho phép mỗi tuyển thủ dùng thiết bị cá nhân. Đây được xem là lỗ hổng, tạo điều kiện cho hành vi gian lận mà khó bị phát hiện.

Giai đoạn tập luyện: Theo lời Koda (Jomkhon Phumsri) - đội trưởng đội tuyển, các buổi tập chủ yếu diễn ra online, khiến việc kiểm soát hành vi sử dụng phần mềm thứ ba trở nên khó khăn.

Trước ngày thi đấu: Một số thành viên trong đội từng đặt nghi vấn về phong cách thi đấu và khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ của Tokyogurl, nhưng do chưa có bằng chứng rõ ràng, nên mọi người vẫn tiếp tục tập trung thi đấu.

Cho đến thời điểm hiện tại, Tokyogurl chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Cô chỉ phản hồi trên mạng xã hội, phủ nhận hành vi gian lận, cho rằng những biểu hiện bất thường trong trận đấu xuất phát từ tâm lý căng thẳng, hoảng loạn khi thi đấu trên sân lớn.

Tác giả: Thủy Dương

Nguồn tin: znews.vn