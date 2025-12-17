40 vận động viên tham gia giải Pickleball Xuân Yêu Thương lần I tranh Cúp Nghệ An 24h

Xuân yêu Thương là hành trình thiện nguyện thường niên của công ty CP Truyền thông 24h Online. 8 năm qua, hành trình này đã mang hàng ngàn suất quà Tết đến với người dân ở miền tây xứ Nghệ. Đến hẹn lại lên, năm nay, khởi động chương trình đầy nhân văn này sẽ là giải Pickleball Xuân Yêu Thương lần I tranh Cúp Nghệ An 24h.

Giải Pickleball Xuân Yêu Thương lần I tranh Cúp Nghệ An 24h sẽ được diễn ra vào ngày 20/12

Giải đấu với mục đích kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm, vận động viên nhằm chia sẻ, ủng hộ người dân khó khăn ở xã miền tây Nghệ An, góp phần nhỏ bé mang lại một mùa Xuân ấm áp khi cái tết cận kề.

Giải đấu là sân chơi giao lưu lành mạnh cho cộng đồng môn Pickleball, góp phần phát triển cộng đồng Pickleball. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng giao lưu, hữu nghị với đơn vị, doanh nghiệp, đối tác.

Ông Đặng Trọng Đức, trưởng ban tổ chức giải Xuân Yêu Thương lần I tranh Cúp Nghệ An 24h cho biết: “"Thể thao là sức sống, thiện nguyện là nhịp tim Việt”, mỗi cú đánh, mỗi pha bóng, mỗi nụ cười trên sân không chỉ là niềm vui thể thao, mà còn là một lời nhắn gửi yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho những người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thể thao sẽ đẹp nhất khi gắn với lòng nhân ái biết sẻ chia cùng cộng đồng”.

Giải Pickleball Xuân Yêu Thương lần I tranh Cúp Nghệ An 24h hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu mãn nhãn.

Giải năm nay quy tụ đông đảo người hoạt động truyền thông, cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp. Giải thi đấu 1 nội dung duy nhất là đôi nam, dự kiến có 20 cặp VĐV, chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn chọn các đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp.

40 vận động viên là những người từng “ăn ngủ” với bộ môn Pickleball nên Giải Xuân Yêu Thương lần I hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả những trận đấu mãn nhãn. Toàn bộ số tiền quyên góp được trong giải lần này sẽ được Ban tổ chức trao cho người nghèo ở xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An trong dịp đón năm mới sắp tới.

Minh Hợp là xã mới được sáp nhập từ các xã Hạ Sơn, Văn Lợi và Minh Hợp của huyện Quỳ Hợp trong đợt sáp nhập tỉnh thành Việt Nam 2025. Xã Minh Hợp có diện tích 159,97 km2, phía Đông giáp xã Tam Hợp và xã Nghĩa Khánh, phía Nam giáp xã Tân Phú và xã Giai Xuân, phía Tây giáp xã Quỳ Hợp và xã Mường Chọng, phía Bắc giáp xã Tam Hợp. Địa bàn xã Minh Hợp hiện tại có 21.276 người, có 8.861 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số chiếm 41,67% chủ yếu là đồng bào dân tộc Thổ. Tổng số hộ là 5.013 hộ, trong đó hộ nghèo là 444 hộ chiếm 8,85%; hộ cận nghèo là 501 hộ chiếm 9,99%. Nông dân chủ yếu sản xuất Nông nghiệp như trồng cây mía, cây cao su, cây keo…

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn