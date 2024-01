Trong hôn lễ, chú rể hạnh phúc ngập tràn, cô dâu đau khổ vì bị ép cưới

Your browser does not support the video tag.

Một đám cưới tại Cam Túc (Trung Quốc), chú rể và cô dâu đang đứng trên sân khấu để hoàn thành thủ tục lễ cưới đang được tổ chức. Trong khi gương mặt chú rể vô cùng rạng rỡ vì cưới được người vợ xinh đẹp thì cô dâu lại hoàn toàn trái ngược.

Cô dâu này xuất hiện với vẻ mặt buồn bã và khi chú rể giúp cô cài vòng hoa, cô quay đầu sang một bên với vẻ mặt vô cảm. Chú rể muốn nắm tay cô nhưng nhanh chóng bị cô hất tay ra và khi anh định giúp cô mang váy cưới cũng bị từ chối. Có thể thấy cảm xúc của cô dâu đầy sự miễn cưỡng nhưng bất lực đầu hàng trước hiện thực. Ở một số khoảnh khắc khác, cô dâu lén lau nước mắt khiến nhiều người thương xót.

Theo thông tin của một số hàng xóm, cô dâu đã phải lấy người mình không yêu. Cả hai chỉ gặp nhau được hai lần nên chưa tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này do cha mẹ sắp đặt nên cô đành phải chấp nhận vì cô là người dân tộc thiểu số tại khu vực tự trị thuộc Cam Túc (Trung Quốc). Ở đây, hôn nhân của con cái sẽ được cha mẹ sắp xếp.

Phía gia đình chú rể thuộc hàng có “của ăn của để” và sau hai lần gặp gỡ cô dâu xinh đẹp, nhà trai đã bàn chuyện cưới xin mà không hề cân nhắc đến tình cảm của cô gái.

Phía dưới bài đăng có rất nhiều bình luận tỏ ra thương cảm cho cô dâu xinh đẹp khi phải cưới người mình không yêu: “Nhìn cô dâu khóc mà trái tim tôi vụn vỡ”, “Đúng là lấy người mình không yêu thì bao nhiêu miễn cưỡng, bất lực đều thể hiện ra mặt”, “Chú rể thì hạnh phúc, còn cô dâu thì nước mắt rơi đầy mặt”, “Thời đại này rồi mà vẫn bị sắp đặt hôn nhân”, “Cô dâu xinh đẹp như vậy mà phải lấy người mình không yêu”, “Cả buổi hôn lễ, cô dâu không thể nở nổi nụ cười”.

