Trồng cây “đếm lá tính tiền”, nông dân Nghệ An thu bạc triệu dịp cận Tết

Dịp áp Tết này, có những ngày nhiều hộ gia đình xuất bán cả nghìn lá trầu, thu về 2-3 triệu đồng/ngày. Những tháng bình thường trong năm cho thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng. Người dân nơi đây cho biết, loại trầu là cây "khó tính", bởi vậy việc trồng, chăm sóc và cả thu hoạch đều tỉ mỉ, kỳ công. "Dù Tết hay lễ cũng chỉ có 2 vợ chồng hái lá và nhập cho thương lái. Chúng tôi không dám thuê thêm người vì hái trầu cũng cần có kỹ thuật, nếu không cẩn thận thì cây sẽ bị hỏng. Thường mỗi gia đình sẽ giữ cho mình một bí quyết riêng trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Năm nay, mưa bão khắc nghiệt khiến vườn trầu tả tơi. Chúng tôi phải mất thời gian khá dài để khắc phục và chăm sóc mới có thu hoạch lại", bà Hoa cho biết thêm.