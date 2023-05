Trợ lý trọng tài trận CLB Công an Hà Nội - SLNA bị 'treo cờ'

Ông Nguyễn Thành Sơn mắc sai sót nghiêm trọng trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An (SLNA). Trước mắt, ông Sơn không được Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phân công làm nhiệm vụ tại vòng 10. Trưởng Ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ xác nhận với VTC News việc ông Sơn mắc sai lầm khi bắt việt vị cầu thủ SLNA.

Trọng tài mắc sai lầm ở trận CLB Công an Hà Nội gặp SLNA.

Sau khi vòng 9 kết thúc vào ngày chủ nhật, Ban Trọng tài sẽ củng cố hồ sơ và đưa ra án phạt cụ thể với trợ lý trọng tài này. Tuy nhiên, chắc chắn ông Nguyễn Thành Sơn phải đối diện với án "treo cờ" nặng. Theo thông lệ, Ban Trọng tài VFF sẽ không công khai án phạt với dư luận.

Phút 45+1, Đinh Xuân Tiến chuyền thuận lợi để Soladio thoát xuống và dứt điểm tung lưới Sỹ Huy. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài bắt lỗi việt vị với tiền đạo của SLNA. Xem lại tình huống quay chậm Soladio vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của CLB Công an Hà Nội và quyết định của trọng tài không chuẩn xác.

Trợ lý Nguyễn Thành Sơn bị treo cờ.

Ông Nguyễn Thành Sơn có góc quan sát thuận lợi nhưng đưa ra quyết định gây tranh cãi. Pha bóng này là cơ hội lớn với Soladio. Thực tế, tiền đạo của SLNA không mấy khó khăn để đưa bóng vào lưới CLB Công an Hà Nội.

"Chỉ cần một giây mất tập trung là mọi chuyện đã khác. Trọng tài đang nhìn cầu thủ ấy và thấy cầu thủ này di chuyển xuống để nhận bóng, khi đó trọng tài không xác định được thời điểm người chuyển bóng thì cầu thủ nhận bóng ở đâu. Trọng tài Thành Sơn không xác định được việc này khi cầu thủ (Soladio – PV) nhận bóng và dứt điểm. Nhìn lại thì đơn giản nhưng diễn biến trên sân rất nhanh", ông Đặng Thanh Hạ trả lời VTC News.

Trong vài vòng đấu gần đây, nhiều đội bóng lên tiếng than phiền về công tác trọng tài. Ở vòng 8, CLB Thanh Hoá phàn nàn việc cầu thủ của ông bị bắt việt vị trong pha bóng không rõ ràng, trong khi cầu thủ HAGL nhận bóng ở tư thế việt vị và ghi bàn thì được công nhận. Các quyết định của trọng tài làm thay đổi kết quả trận đấu, ảnh hưởng chung đến thành tích của đội bóng.

Tác giả: THẾ SƠN

Nguồn tin: Báo VTC News