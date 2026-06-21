Triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron kiểm tra bộ trợ lực phanh

Trong quá trình nghiên cứu và theo dõi chất lượng sản phẩm, Audi AG đã phát hiện trên một số xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron bu lông của cần đẩy giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh có thể không được siết chặt theo yêu cầu kỹ thuật. Trong trường hợp mối nối này bị lỏng hoàn toàn, chức năng phanh thông thường có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, xe vẫn có thể giảm tốc thông qua chức năng phanh khẩn cấp có kiểm soát được kích hoạt bằng cách nhấn và giữ nút phanh tay điện tử trên bảng điều khiển trung tâm.

Vì lý do an toàn tối đa cho khách hàng sử dụng xe, Audi AG yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức tiến hành kiểm tra danh sách xe liên quan và thực hiện chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục khi cần thiết.

Các xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/6/2024. (Ảnh minh họa: KT)

Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/6/2024, được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế linh kiện nếu cần thiết.

Cụ thể, Audi Việt Nam xác nhận số lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi là 9 chiếc, bao gồm 6 xe Audi e-tron và 3 xe Audi Q8 e-tron. Tất cả các xe này sẽ được kiểm tra và khắc phục theo chương trình triệu hồi được công bố.

Hiện tại, Audi AG chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gây mất an toàn cho người sử dụng liên quan đến hiện tượng nêu trên.

Công ty TNHH ô tô Á Châu - nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Audi tại Việt Nam - hiện đang liên hệ trực tiếp tới các khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng để sắp xếp thời gian kiểm tra phù hợp. Việc kiểm tra và sửa chữa sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Audi Việt Nam trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng Audi hiện nay có thể chủ động kiểm tra xe của mình có thuộc diện triệu hồi hay không thông qua website Audi Việt Nam bằng cách nhập số khung (VIN) của xe.

Đối với các xe không được phân phối chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, trách nhiệm triệu hồi về cơ bản thuộc về đơn vị nhập khẩu. Tuy nhiên, Audi Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với Audi AG để xem xét và thực hiện kiểm tra, sửa chữa khi được sự chấp thuận từ Audi AG. Quy trình này cũng áp dụng đối với các xe thuộc cơ quan ngoại giao hoặc nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản.

Chương trình triệu hồi sẽ diễn ra từ ngày 21/5/2026 đến ngày 21/5/2029 và đã được đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: vov.vn