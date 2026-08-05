47 siêu xe, xe sang trong vụ rửa tiền hơn 2,2 tỷ USD sắp được đấu giá: Ferrari SF90 gần như mới, Rolls-Royce xếp hàng dài

Đấu giá siêu xe từ vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore

Trong khi phần lớn các cuộc đấu giá xe trên thế giới đều xuất phát từ bộ sưu tập của các nhà sưu tầm hoặc người nổi tiếng, phiên đấu giá sắp diễn ra tại Singapore lại có nguồn gốc đặc biệt. Tổng cộng 47 xe sang và siêu xe bị cơ quan chức năng tịch thu trong vụ án rửa tiền trị giá khoảng 3 tỷ đô la Singapore (hơn 2,2 tỷ USD) sẽ được đưa lên sàn đấu giá.

47 siêu xe và xe sang bị tịch thu trong vụ rửa tiền hơn 2,2 tỷ USD chuẩn bị đấu giá tại Singapore. Ảnh: Road&Track

Bộ sưu tập được bán theo hình thức đấu giá kín thông qua nền tảng Sgcarmart Quotz sau gần 3 năm bị niêm phong. Đây là một trong những đợt thanh lý tài sản quy mô lớn nhất từng diễn ra tại Singapore.

Dàn xe đấu giá có gì đặc biệt?

Điểm nhấn của phiên đấu giá là 11 chiếc Rolls-Royce thuộc nhiều dòng khác nhau như Cullinan, Phantom và Dawn. Ngoài ra còn có Ferrari SF90 Stradale, Ferrari F8 Spider, Porsche 911 Targa 4S, Bentley Flying Spur cùng nhiều mẫu MPV hạng sang như Toyota Alphard và Toyota Vellfire.

Ferrari SF90 Stradale gần như mới được đưa vào phiên đấu giá siêu xe. Ảnh: Road&Track

Phần lớn xe được đăng ký trong giai đoạn 2017 đến 2023, nhiều chiếc gần như chưa sử dụng. Một chiếc Ferrari SF90 Stradale mới chạy khoảng 500 km, trong khi một chiếc Rolls-Royce Phantom mới lăn bánh chưa đến 300 km trước khi bị cơ quan chức năng tịch thu.

Tuy nhiên, do nằm kho trong thời gian dài, không ít xe cần được bảo dưỡng trước khi có thể vận hành trở lại. Một số xe cần thay lốp, ắc quy, bảo dưỡng điều hòa hoặc sửa chữa hệ thống treo khí nén. Hình ảnh do đơn vị đấu giá công bố cũng cho thấy nhiều xe phủ bụi và có dấu hiệu ẩm mốc trong khoang nội thất.

Ngoài giá trị của bản thân chiếc xe, nhiều biển số đi kèm cũng được đánh giá có giá trị rất cao. Tại Singapore, những biển số đẹp như "888" hay biển số một chữ số có thể được giao dịch với giá hàng chục nghìn USD.

Phiên đấu giá siêu xe từ vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore thu hút giới sưu tầm. Ảnh: Road&Track

Những chiếc xe này nằm trong một vụ án bắt nguồn từ chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn diễn ra vào tháng 8/2023. Khi đó, 10 nghi phạm bị bắt giữ cùng hàng loạt tài sản gồm xe hơi, đồng hồ, trang sức, bất động sản và tiền mặt. Ngoài ra còn có 17 nghi phạm đã rời Singapore trước khi bị bắt nhưng tài sản của họ cũng bị tịch thu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính phủ Singapore bắt đầu thanh lý số tài sản này để nộp ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, phiên đấu giá siêu xe lần này không chỉ thu hút giới sưu tầm mà còn được xem là một trong những cuộc đấu giá ô tô đặc biệt nhất thế giới khi mỗi chiếc xe đều gắn với một vụ án tài chính gây chấn động.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn