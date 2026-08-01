Chiếc Rolls-Royce Ghost rao giá hơn 4 tỷ đồng này có ngoại hình như xe 10 tỷ, người bán chia sẻ: ‘Vừa bảo dưỡng lớn 800 triệu đồng’

Một chiếc Rolls-Royce Ghost đời 2011 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Theo thông tin đăng tải, chiếc xe siêu sang này mới trải qua một cuộc bảo dưỡng rất lớn khoảng 800 triệu đồng, tức đắt hơn cả một chiếc Mitsubishi Destinator bản tiêu chuẩn (780 triệu). Tuy nhiên những hạng mục bảo dưỡng cụ thể không được công bố. Người bán khẳng định người mua về chỉ cần "đổ xăng là chạy".

Mức giá bán lại được chia sẻ là 4,1 tỷ đồng. Tham khảo thị trường xe cũ, số lượng xe Ghost 2011 rao bán không nhiều, chỉ có một chiếc bán 5,2 tỷ nhưng là bản trục cơ sở dài (EWB) nên việc đắt hơn là điều dễ hiểu. Một số chiếc Ghost tương tự như chiếc trong bài viết, thuộc đời 2010 được rao bán từ 3,6 - 4 tỷ đồng. Vì vậy có thể thấy chiếc trong bài viết đời 2011, đã bảo dưỡng hết 800 triệu đồng nhưng rao bán "chỉ" 4,1 tỷ đồng là một con số khá hợp lý.

Ngoài việc bảo dưỡng rất lớn, chiếc Rolls-Royce Ghost 2011 trong bài viết còn được nâng cấp cản trước của phiên bản Series II (hay còn gọi là bản nâng cấp giữa vòng đời). Những thay đổi gồm cụm đèn pha và toàn bộ cản trước. Một chiếc Rolls-Royce Ghost 2014, bản EWB mang diện mạo tương tự có giá bán lại trên thị trường với giá hơn 10,5 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Ghost trong bài viết sơn màu đen, nắp capo bạc ở ngoại thất. Chất lượng nhìn vẫn ở mức ổn và mới. Các chi tiết chrome bóng bẩy, không bị ố xỉn theo thời gian dù đã 15 năm tuổi.

Bước vào bên trong cabin, chiếc Rolls-Royce Ghost này sử dụng tông màu trắng kem chủ đạo cho ghế ngồi. Tình trạng da ghế ở mức khá, đã xuất hiện nhiều vết nhăn nhẹ và không còn giữ được độ sáng như xuất xưởng. Các chi tiết ốp gỗ còn khá bóng bẩy.

Hàng ghế sau được trang bị hai màn hình giải trí đi kèm bàn làm việc có thể gập gọn ở lưng ghế trước. Chiếc xe thuộc bản 5 chỗ nên không có bệ tỳ tay cố định ở giữa.

Rolls-Royce Ghost 2011 sử dụng động cơ V12, dung tích 6.6L tăng áp cho công suất tối đa 570 mã lực tại 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 780 Nm từ tua máy 1.500 vòng/phút. Sức mạnh trên kết hợp với hộp số tự động 8 cấp giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 249 km/h.

Một số hình ảnh của chiếc xe được rao bán:

Tác giả: Hoàng Dũng

Ảnh: Đỗ Việt Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn