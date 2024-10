Triệt xóa đường dây tàng trữ, vận chuyển gần 1,5 tạ pháo lậu từ nước ngoài về Việt Nam

Đường dây mua bán pháo nổ để kiếm lời

Ngày 26/10, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo lậu).

Danh tính 3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1993) và Nguyễn Cảnh Công (SN 1976) cùng trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Vĩnh Nghệ (SN 1983) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Các đối tượng tại cơ quan công an.



Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ với số lượng lớn từ khu vực biên giới Việt - Lào thuộc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn về địa bàn huyện Nghĩa Đàn và các địa bàn trong, ngoài tỉnh để tiêu thụ nên đã lên phương án triệt phá.

Qua xác minh điều tra, lực lượng chức năng nhận định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Cảnh Công.

Công là đối tượng từng có thời gian làm nghề lái xe ở nước bạn Lào. Vì vậy đối tượng này đã liên hệ với các đối tượng nước ngoài để mua bán pháo lậu.

Để qua mắt lực lượng chức năng, sau khi đưa được pháo lậu qua biên giới, Nguyễn Cảnh Công đã câu kết với Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Vĩnh Nghệ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển pháo nổ về nhà các đối tượng cất giấu.

Xác định đây là đường dây mua bán, tàng trữ pháo nổ rất lớn thâm nhập từ nước ngoài vào, có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện vào cuộc đấu tranh.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Cảnh Công.



Sau một thời gian kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, ngày 15/10/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn và Công an huyện Anh Sơn đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Cảnh Công về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo lậu tang vật thu giữ 118 kg pháo hoa nổ.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe ô tô của 2 đối tượng trên có 3 cá thể khỉ đông lạnh.

Cơ quan chức năng thu giữ thêm 3 cá thể khỉ.



Mở rộng chuyên án, ngày 16/10/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ đối tượng Nguyễn Vĩnh Nghệ thu giữ thêm 38 kg pháo hoa nổ các loại. Tổng khối lượng pháo các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép là gần 1,5 tạ.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

