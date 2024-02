Triệt phá một tổ chức đánh bạc trên mạng hàng tỉ đồng

Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Nguyễn Quốc Nam (SN 1992); Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998); Đỗ Văn Nhân (SN 1988); Thái Văn Đại Việt (SN 1990); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990, cùng trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về việc "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hành vi sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang Web “http://bong88.com” nên đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 1-2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ triển khai 4 tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng Nam và các đồng phạm trên.