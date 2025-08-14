Khởi tố, bắt tạm giam tài xế đi vào làn khẩn cấp, rút chìa khóa xe khách

Ngày 14-8, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Bị can Bùi Trường Sơn,là tài xế xe ô tô Kia Canival, bị cáo buộc đã rút chìa khóa xe khách trên đường vành đai 3.

Tài xế Bùi Trường Sơn

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 4-8, xe khách BKS 29H-984.xx do anh N.M.T. (SN 1991, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân (Hà Nội).

Đến đoạn gần đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), ô tô 7 chỗ KIA Canival BKS 30M-258.67 do tài xế Bùi Trường Sơn điều khiển đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, tài xế Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã tức tối, lên cabin xe khách, xảy ra cãi vã và rút chìa khóa rồi bỏ đi. Lúc này, trên xe khách có 40 hành khách.

Tài xế đi vào làn khẩn cấp, rút chìa khóa xe khách bị khởi tố, bắt tạm giam

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ. Tối cùng ngày 4-8, công an đã mời ông Sơn lên trụ sở công an để làm việc.

