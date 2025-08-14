Người đàn ông chết trong cabin container bị cháy, 2 người khác bị thương nghi do mâu thuẫn tình cảm

Hiện trường vụ án - Ảnh: B.Đ.

Chiều 14-8, Công an phường Bình Dương đang cùng Công an TP.HCM và các đơn vị có liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ đôi nam nữ bị đâm trọng thương, một người khác thì bị chết cháy trong cabin xe container.

Theo một số người dân, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3, họ thấy một người đàn ông đã chặn đầu một chiếc xe container rồi leo lên cabin.

Sau đó người này dùng hung khí đâm đôi nam nữ khiến họ bỏ chạy khỏi xe, la hét kêu cứu. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Lúc này người đàn ông đã cố thủ trên cabin chiếc xe container rồi châm lửa tự thiêu. Phát hiện cabin xe cháy, người dân và lực lượng chức năng đã cố gắng dập lửa để cứu người đàn ông nhưng ông đã chết trên cabin xe.

Nguyên nhân ban đầu được đánh giá có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra.

Tác giả: Tuấn Duy

Nguồn tin: tuoitre.vn