Máy bay rơi xuống cánh đồng, 13 người tử vong

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Theo The Sun, chiếc máy bay nhỏ đã gặp nạn thảm khốc gần Nazca, một thành phố trên bờ biển phía nam Peru nổi tiếng với các điểm tham quan khảo cổ và du lịch, vào hôm 1/8.

Theo kênh truyền hình nhà nước Peru TVPeru, chiếc máy bay chở 11 hành khách và 2 phi công khi thảm họa xảy ra.

Vụ tai nạn máy bay ở Peru. Ảnh: Times now news

Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Pisco để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trên các đường kẻ Nazca – những hình vẽ khổng lồ cổ xưa được khắc trên sa mạc mà chỉ có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn từ trên không.

Tuy nhiên, chiếc máy bay đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chỉ vài phút sau khi cất cánh, theo hãng tin địa phương RPP đưa tin.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy xác máy bay bốc khói, dường như là một chiếc máy bay nhỏ.

Theo chính quyền địa phương, địa điểm máy bay rơi nằm ở khu vực Pueblo Viejo, cách thành phố Nazca khoảng 6km và cách khu vực các đường vẽ Nazca khoảng 12km.

Theo nhà chức trách, chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Ica thuộc hãng hàng không nội địa Peru Aerodiana.

13 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay sau khi bay qua khu vực nổi tiếng thế giới về các đường vẽ Nazca. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc vẫn chưa được xác định.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn thương tâm này.

Những đường vẽ Nazca nổi tiếng thu hút khoảng 100.000 khách du lịch mỗi năm, với du khách lựa chọn bay trên những chiếc máy bay nhỏ để chiêm ngưỡng những hình vẽ cổ đại rộng lớn được khắc trên sa mạc Peru.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn